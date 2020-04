Call of Duty Modern Warfare: multiplayer gratis per pochi giorni, ecco i dettagli

Se i giochi gratis di Ubisoft e quelli regalati dagli sviluppatori per superare questo periodo di quarantena causata dal Covid-19 non vi bastano, sappiate che ora sta per arrivare un nuovo omaggio: Call of Duty Modern Warfare sarà gratis, nella sua modalità multiplayer, a partire da oggi e per tutto il resto del weekend. Questo significa che, se non possedete il gioco, vi basterà scaricare Call of Duty Warzone, la modalità battle royale, per poter accedere a tutte le modalità multigiocatore di COD Modern Warfare sia su PC che su PS4 e Xbox One.

Precisamente, l’inizio della versione gratis del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare è fissato per le 19.00 di oggi, venerdì 03 aprile 2020, e continuerà fino alle 19.00 di lunedì 06 aprile. Avete quindi 72 ore per poter mettere alla prova le modalità 6v6 e 10v10.

Il vantaggio, inoltre, è che durante questo weekend i giocatori di Warzone e i giocatori Call of Duty Modern Warfare si raduneranno tutti assieme, rimpinguando quindi il matchmaking della versione premium di COD. Nella lobby di Warzone troverete in ogni istante la playlist “Stocked Up, Locked Down” e sarà possibile giocare all’interno delle mappe Atlas Superstore e Shoot House.

Si potrà giocare con le modalità Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed ed Headquarters. Ricordiamo inoltre che i progressi di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone sono condivisi, quindi anche giocando alla versione gratis del multiplayer di MW avanzerete nel pass e otterrete benefici per le prossime partite di Warzone.

Diteci, metterete alla prova anche Call of Duty Modern Warfare, oppure Warzone è tutto quello che vi serve per divertirvi durante il weekend?