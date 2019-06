COD Modern Warfare: trapelata la data di uscita grazie al canale YouTube ufficiale

Una possibile svista da parte di Activision potrebbe aver svelato in anticipo, prima del reveal di oggi, la possibile data di uscita del nuovo COD.

Alcune ore fa vi abbiamo riportato la notizia che il reveal del nuovo COD avverrà nel tardo pomeriggio di oggi 30 maggio. Vi abbiamo anche riportato nella nostra notizia di come non si abbia al momento una data di uscita per il nuovo capitolo del franchise creato da Activision e Infinity Ward.

Il canale YouTube ufficiale, dove sarà trasmesso il reveal del nuovo COD, sembra aver fatto trapelare la notizia che riguarda il periodo di lancio del gioco in questione. Passando il cursore del mouse sopra il reminder della trasmissione programmata per questa sera, veniva mostrata una sequenza di immagini del nuovo video in arrivo. Queste immagini in anteprima hanno mostrato un frame finale del video, esattamente il mese in cui verrà rilasciato COD, ovvero il mese di ottobre 2019. Purtroppo non è possibile dire con certezza il giorno dato che nell’anteprima non è possibile decifrarlo.

L’utente Nehpets1999 è riuscito a documentare il tutto e a condividerlo su Reddit, trovate il video a questo indirizzo. Ovviamente anche i gestori del canale si sono accorti di questa preziosa informazione fornita anticipatamente a tutti e hanno deciso di togliere il tutto da YouTube. In uno dei pochi frame visibile si può notare anche il Capitano John Price mentre si fuma una sigaretta all’interno di una fitta e buia foresta.

Da quello che sappiamo, e da come affermato anche dal noto insider e giornalista di Kotaku Jason Schreier, il nuovo gioco si chiamerà proprio Modern Warfare, quindi le domande che sorgono spontanee sono: è possibile che il Capitano John Price faccia ritorno in questo capitolo? Che il titolo riprenda le vicende da subito dopo COD Modern Warfare 3?

Vi ricordiamo che un nuovo Call of Duty arriverà presto con una sua versione mobile; qui trovate maggiori informazioni.

Cosa ne pensate voi? Sareste felici se si trattasse di un sequel di Modern Warfare? Vi aspettavate una possibile uscita del gioco in questo mese? Vi hanno forse rovinato la sorpresa?