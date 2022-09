Durante il CODNext Showcase, come largamente annunciato, abbiamo assistito alla presentazione dei prossimi contenuti di Call of Duty: Warzone 2.0. Ciò che i giocatori aspettavano maggiormente, era l’annuncio delle nuove mappe che non ha tardato ad arrivare. Il futuro della serie sviluppata da Activision è stato delineato durante questo show e, oltre ad un nuovo trailer per i contenuti di gioco, gli sviluppatori hanno mostrato anche il capitolo mobile di COD e alcune novità su Modern Warfare 2.

Dopo due anni di sviluppo coordinato al team di Modern Warfare 2, gli sviluppatori hanno realizzato una sorta di universo collegato con Call of Duty: Warzone 2.0. Le nuove mappe saranno molteplici e decisamente variegate, tutte ambientate in un’unica grande località chiamata Al Mazrah. La nuova ambientazione si mostra decisamente variegata con un’alternanza tra grotte, acqua e zone rocciose. Inoltre, sarà la mappa più grande mai creata dal team e verrà divisa in aree più piccole dalla grande varietà come l’aeroporto o il centro della città.

Tutti gli elementi accennati per il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, inoltre, saranno già integrati con Warzone 2.0. Potremo utilizzare la telecamera tattica, i veicoli e modificare le nostre armi. Per quanto riguarda i veicoli, un elemento interessante sarà legato alla loro gestione. Sarà, infatti, possibile esaurire il carburante o forare gli pneumatici, rendendo così indispensabile una gestione più oculata dei nostri mezzi di trasporto.

Infine, gli sviluppatori hanno parlato di una nuova modalità chiamata DMZ. Si tratta di una nuova modalità sandbox estrazione, nella quale ci troveremo a giocare una serie di missioni tra cui scegliere per poi abbandonare la mappa dopo il loro completamento. DMZ sarà disponibile su Warzone 2.0 già dal day one. Dopo quanto mostrato su Modern Warfare, sembra che anche Call of Duty: Warzone 2.0 sarà pronto ad arricchirsi con elementi che renderanno felici i giocatori. Il titolo sarà free to play e sarà disponibile a partire dal 16 novembre 2022.