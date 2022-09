Call of Duty Warzone ci sta tenendo compagnia ormai da tanto tempo, e quando un gioco così popolare continua a essere giocato con cotanta frequenza emergono anche una serie di situazioni assolutamente da raccontare. Il battle royale free-to-play ambientato nell’universo di COD è ancora oggi in continua espansione, sebbene tutto sembri starci portando verso un sempre più vicino annuncio di Warzone 2, ma nel frattempo i giocatori continuano a passare molto tempo all’interno del titolo, anche in modi alquanto strambi e alternativi.

In queste ore sta girando in rete una clip registrata su Call of Duty Warzone da un giocatore che, al posto di utilizzare un più tradizionale pad, o mouse e tastiera, ha scelto di usare qualcosa di molto più complesso per giocare. In questo filmato, che sta facendo il giro della rete alla velocità della luce, possiamo vedere come un giocatore riesce a giocare a Warzone usando come controller un flauto dolce.

La cosa che lascia senza parole, però, non è solo il riuscire a muovere la visuale con estrema precisione a suon di note musicali, ma anche l’aver eliminato un contendente a suon di flauto. Non si tratta di certo di un’azione frenetica o con chissà quali tecnicismi, ma dopo aver trovato una posizione di vantaggio questo giocatore ha tirato fuori la sua arma musicale e ha cominciato a seguire con lo sguardo la sua preda fino a impallinarla senza lasciargli alcuno scampo.

È incredibile come la community di appassionati di Call of Duty Warzone riesca sempre a sorprenderci trovando nuovi modi per giocare. Ancora una volta ci troviamo davanti a una clip che riesce nel suo intento di lasciarci senza parole, e ovviamente anche la stessa community sta apprezzando il contenuto di questo giocatore, sottolineando come il colpo finale sia riuscito a chiudere perfettamente una clip che è già entrata nella storia dell’FPS.