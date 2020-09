Call of Duty Warzone: aggiornamento Stagione 6, tutti i dettagli

Come era già stato annunciato da diverso tempo, oggi è il giorno dell’avvento della Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare. Con le patch disponibili al download, gli appassionati dell’universo di COD sono pronti ad immergersi in ricche novità da poco aggiunte nei due titoli FPS. Come accade ad ogni grosso aggiornamento, Activision e Infinity Ward hanno proposto anche questa volta diversi nuovi contenuti e altrettanti aggiustamenti ai due titoli di grande successo.

COD Warzone e Modern Warfare: Stagione 6

Anche se i contenuti di questa Stagione 6 saranno numerosi, non tutti verranno rilasciati quest’oggi. Come è consueto fare dal team di sviluppo, ci sarà di sicuro almeno un’altra patch di metà stagione, così da equilibrare le novità e spalmarle meglio per tutto l’arco di questa sesta Stagione. Vediamo ora nel dettaglio quelle che sono le novità citate all’interno della patch note per Call fo Duty Warzone e Modern Warfare.

Playlist Update COD Modern Warfare

Ground War

Gunfight Blueprint Customs

Face Off Station

Killstreak Confirmed

Season Six Mish Pit

Playlist Update COD Warzone

BR Quads

BR Trios

BR Duos

BR Solos

Plunder Trios

Armored Royale Quads

Armi

L’aggiornamento di quest’oggi ha apportato anche alcune rivisitazioni/migliorie alle armi già presenti all’interno dei due attuali titoli della serie Call of Duty.

XRK Chainsaw: risolti problemi di visualizzazione dell’orologio e del sensore per il battito cardiaco

Blunt Force II: risolto un bug sul funzionamento dei proiettili esplosivi

Finn LMG: risolto problema di visibilità nell’Armeria

AK: ora la mano sinistra dell’avatar tiene correttamente l’arma quando si equipaggia il carrello 23.0 Romanian

Origin 12: ridotti i danni molto ravvicinati

Fucili a pompa: danni aumentati in Warzone

XRK ChainSAW e FiNN LMG: aggiunta la descrizione nell’Armeria e aumentata la luminosità del puntatore laser

Call of Duty Warzone

Oltre a queste modifiche più generali per entrambi i giochi, Activision e Infinity Ward hanno apportato delle correzioni a vari glitch ancora presenti nelle partite di Warzone.

Risolta una collisione nella parte sud dello Stadio

Risolto un problema per cui la recinzione con telo bianco vicino all’ospedale permetteva ai giocatori di vedere attraverso

Risolto un glitch che mostrava il treno come un’icona bianca sulla mappa

Ora è possibile monitorare correttamente le vittorie effettuate in Warzone

Risolto un bug che non permetteva ai giocatori di arrecare danno dagli elevatori

Se un giocatore imposterà la minimappa per non ruotare, i ping e il battuto cardiaco sarà più accurato

Risolto un raro bug che faceva scomparire le casse del Treno durante le partite più lunghe

Oltre a queste correzioni, va fatto notare che sono stati risolti anche alcuni glitch minori sia in Call of Duty Warzone che in Modern Warfare. Inolrre va assolutamente segnalato che sulle versioni di giochi per PC, insieme ai nuovi driver è stato aggiunto anche Nvidia Reflex, trovate tutti i dettagli a quest altro nostro articolo.