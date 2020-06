Call of Duty Warzone: la skin Wendigo concede un vantaggio sleale

Call of Duty Warzone – lo sparatutto in prima persona, disponibile per PC, PlayStation 4 ed Xbox One, sviluppato da Infinity Ward e Raven Software – è un gioco molto competitivo e le partite, a volte, possono richiedere più di mezz’ora per essere completate. Per questo motivo, i giocatori tendono ad arrabbiarsi molto in caso di sconfitta, specialmente se quest’ultima è determinata da una causa esterna alle loro abilità e performance, come nel caso di imbroglioni e glitch presenti all’interno di Warzone.

In Call of Duty Warzone, infatti, non mancano bug e anomalie, come nella maggior parte dei giochi d’altronde. Il problema è che questi possono comportare un chiaro e innegabile vantaggio ad alcuni utenti. Il bug in questione è legato a una nuova skin – la skin Taiga per Krueger – che fa parte del pacchetto Wendigo Operator, in vendita sul gioco. Nulla da dire per ciò che concerne il fascino estetico e il gusto personale. Il problema è che alcuni giocatori hanno scoperto un bug che favorisce ingiustamente alcuni giocatori.

In pratica, la skin Taiga non lascia tracce di fumo rosso quando ci si lascia cadere, in attesa di atterraggio, all’inizio della partita. Ciò consente ai giocatori di toccare terra relativamente inosservati. Apparentemente, questo problema può sembrare non così grave, ma bisogna ammettere che nel gameplay competitivo qualsiasi vantaggio al singolo può fare la differenza. La scia di fumo avvisa tutti i giocatori di quanti nemici si stanno avvicinando, quindi, in questo modo, si può essere in grado di eliminare gli avversari rimanendo in incognito.

Stranamente, questo bug sembra essere correlato solamente a questa skin. Dunque, trovare una soluzione a questo problema dovrebbe essere relativamente semplice per il team di competenza di Infinity Ward, che al momento, però, non si è ancora espresso sull’argomento, situazione esasperante per alcuni giocatori. Questi ultimi, infatti, sono costretti ad attendere il rilascio di una patch per la correzione del bug, per evitare di esser vittima di penalizzazioni ingiuste in Call of Duty Warzone.