Call of Duty Warzone: bannati oltre 50.000 cheater, gli sviluppatori sono inflessibili

Call of Duty Warzone ha fatto il suo debutto ormai più di una settimana fa. Il battle royale free-to-play targato Infinity Ward sta riscontrando un enorme successo tra il pubblico, anche per chi non si è mai avvicinato al genere. A differenza dell’ormai suo rivale Fortnite, Warzone ha dalla sua diverse feature che stanno facendo divertire migliaia e migliaia di giocatori ogni giorni, come il già citato Gulag dopo la vostra eliminazione. Gli sviluppatori stanno cercando di rendere il gioco sempre più accessibile eliminando ad esempio bug che potrebbero compromettere l’esperienza. Inutile dirlo, quando il successo cresce a dismisura i cheater si nascondono dietro l’angolo, ed il titolo a malincuore è pieno di questi imbroglioni. Activision e Infinity Ward hanno fatto quindi sapere in queste ore di aver bannato oltre 50.000 cheater e che continueranno ad adottare un pugno di ferro durante questa lotta con l’obiettivo di mantenere il battle royale privo di qualsiasi giocatore o giocata scorretta.

Il team di sviluppo raccoglie mano a mano dati ogni volta che gli viene presentata una segnalazione, qualsiasi essa sia. Negli aggiornamenti futuri Activision spera di semplificare il processo e tenderà a fornire informazioni quotidiane a riguardo. Il publisher ha fatto sapere quindi di aver aperto una squadra dedicata solo per Call of Duty Warzone che si occuperà di filtrare e valutare ogni tipo di segnalazione.

Ricordiamo che questo fine settimana tutti gli utenti di Call of Duty Warzone riceveranno punti esperienza raddoppiati, inoltre il 7 aprile verrà rilasciata la tanto attesa stagione 3, che promette avere un sacco di modalità secondo i dataminer. Non ci resta quindi che aspettare il fatidico giorno per scoprire qualcosa in più-

