Call of Duty Warzone, tempesta di ban contro i cheater

Activision ha ripreso a bannare i cheater da Call of Duty Warzone. Il popolare Battle Royale, distribuito gratuitamente e incluso nelle copie di Modern Warfare e Black Ops: Cold War è infatti praticamente invaso dda bari che rovinano l’esperienza di gioco, come testimoniato dal popolare giocare professionista e streamer Pow3r, che proprio questa settimana si è lamentato della situazione. Oltre al ragazzo italiano, anche Raven Software nelle scorse settimane si era detta stufa dei cheater.

Il publisher americano ha preso la palla al balzo e così nel corso degli ultimi giorni ha utilizzato un ban hammer. E i numeri di questa operazione fanno ovviamente spavento, considerata l’immensa popolarità di Call of Duty Warzone, che ripetiamo essere incluso in tutte le incarnazioni di Call of Duty e che ha una natura free-to-play. Come riportato da Raven Software, gli sviluppatori originali, nelle ultime ore ci sono stati circa 30.000 ban, che portano il totale dei giocatori allontanati dal titolo alla cifra monstre di mezzo milione. Esattamente le dimensioni di una media città.

I numeri non mentono, ma neanche i cheater lo fanno. Call of Duty Warzone, grazie alla natura free-to-ply è stato subito scaricato e giocato da milioni e milioni di giocatori e la sua popolarità ha portato ovviamente ad un aumento di bari incredibile nel gioco, che sono stati in grado di inventarsi tutti i sistemi più strani per poter portare a casa una vittoria nel Battle Royale. Tra questi citiamo una maschera antigas indistruttibile, che permetteva di stare fuori dalla zona sicura e un visore notturno, che permette di rilevare i nemici praticamente in qualsiasi angolo più scuro della mappa.

Non si tratta solo di perdere una partita. In Call of Duty Warzone infatti chiunque incontri un cheater purtroppo rischia anche di rovinarsi l’esperienza di gioco. Un problema non da poco, considerando che il titolo vive di giocatori attivi ogni mese. Naturale dunque che publisher e sviluppatore intervengano, per evitare di perdere sempre più player attivi.