Call of Duty Warzone: come accedere al caveau del Nakatomi Plaza

Call of Duty Warzone ha da poco subito un leggero cambiamento alla mappa di Verdansk 1984 sostituendo la Broadcast Tower di Downtown nell’iconico Nakatomi Plaza del primo film di Die Hard, in Italia Trappola di Cristallo. L’aggiornamento di metà stagione è quindi arrivato, con il peso sostanzioso di circa 10 gigabyte sia su PC che su console. Questo oltre alla torre avrebbe inserito anche due delle icone per eccellenza del cinema action anni 80, John McClaine (appunto) e Rambo.

Non è ancora del tutto chiaro se Activision ha sfruttato l’occasione per risolvere i tremendi bug che ancora oggi stanno infestando il battle royale, oltre ovviamente alla piaga dei cheater, ci sarà modo e tempo per scoprirlo nei prossimi giorni. Una delle aggiunte interessanti però è una missione speciale proprio all’interno del Nakatomi Plaza. In questa mini guida vi spiegheremo come ottenere la carta d’accesso per entrare nel caveau dell’iconico palazzo.

Dovete recarvi quindi nella zona del Nakatomi Plaza a Downtown, qui troverete uno speciale contratto molto simile allo sciacallo. Preso questo dovrete cercare le tre casse, aperta la terza troverete al suo interno la CL19 (la chiave magnetica per il caveau). Raggiungete quindi il 31esimo piano del palazzo, interagite con gli schermi sul lato sinistro delle porte del caveau e vedrete che inizieranno ad aprirsi.

All’interno troverete una quantità enorme di soldi, utili per acquistare equipaggiamenti e/o loadout. Inoltre saranno presenti tre cassette di sicurezza, per accedere a ciascuna di essere dovrete:

Completare il contratto citato poco fa

Disarmare il C4 sul tetto

Attivare una “missione speciale”, eliminare l’ondata di NPC che vi si pareranno davanti nel parcheggio del Nakatomi Plaza

Se avrete fatto tutto nel modo corretto potrete aprire le cassette, all’interno troverete un token specialist, un UAV avanzato ed un Blueprint Contraband Contract. Fateci sapere cosa ne pensate di questa speciale missione a tema Die Hard, intanto vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le informazioni relative a Call of Duty Warzone.