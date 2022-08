Quello che ci accingiamo a vivere è un periodo parecchio caldo per gli appassionati della saga di Call of Duty. Con un nuovo capitolo principale in arrivo nei prossimi mesi e gli insistenti rumor e leak su Call of Duty Warzone 2 di carne sul fuoco ce n’è parecchia. Nel frattempo, però, il primo capitolo di Warzone ha ottenuto un nuovo aggiornamento che è stato accolto dai giocatori in modo alquanto critico, nonostante la bellezza e il romanticismo di questa novità.

Parliamo di un cambiamento relativo all’amatissima mappa Rebirth Island, la quale offre ai giocatori un’esperienza più frenetica ambientata in un’area decisamente più contenuta rispetto alla mappa principale del battle royale. La modifica in questione riguarda l’aggiunta del tramonto su Rebirth Island, e sebbene il tutto renda decisamente più romantica e affascinante la mappa di gioco, molti giocatori si stanno lamentando di questa novità inserita in Call of Duty Warzone.

Questa modifica apportata alla mappa di Rebirth Island va a cambiare l’illuminazione generale nell’isola, la quale ora gioca maggiormente con luci soffuse e una posizione del sole più basso. Molto bello il risultato finale, ma forse non è proprio l’ideale per un gioco pieno di combattimenti intensi e frenetici. Il consenso generale che emerge dagli appassionati è che le modifiche siano di qualità, ma tendono a portare l’esperienza di gioco a peggiorare, con un utente che dice chiaramente quanto segue sull’aggiornamento: “Lo odio, cattiva visibilità e nemici difficili da individuare”.

Non c’è ombra di dubbio che, in un gioco con questo alto tasso di competitività come Call of Duty Warzone, si debba puntare tutto su una giocabilità che rasenti l’impeccabile. Questo tramonto su Rebirth Island è un qualcosa di sicuramente molto affascinante, ma dopo poco ci si rende conto quanto la visibilità venga a meno, e in un gioco dove è necessario vedere bene e per primi i nemici, tale illuminazione non si sposa per niente bene a Warzone.