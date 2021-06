Call of Duty Warzone: nuova mappa svelata in anticipo, la vedremo presto?

Proprio in queste ore Call of Duty Warzone si è trovato inspiegabilmente il protagonista di questa mattina. Il battle royale targato Activision che continua a macinare record su record a livello di utenza e non solo sembra essere una delle star del prossimo Summer Game Festival in programma il 10 giugno alle ore 20:30 (orario italiano). A quanto pare il free to play mostrerà in anteprima le novità della Stagione 4, probabilmente la più attesa da quando è stato rilasciato.

La Stagione 3 di Call of Duty Warzone lanciata lanciata lo scorso mese ha apportato diverse, ma sostanziali modifiche. Innanzitutto dobbiamo citare l’evento proposto da Activision che ha tenuti incollati allo schermo milioni di utenti in tutto il mondo. L’idea è stata quella di riportarci indietro nel tempo, prima dell’attacco nucleare a Verdansk causato dall’orda di Zombie così da poter sfruttare tutte le armi di Black Ops Cold War, ambientato negli anni 80. Questo cambiamento è piaciuto molto agli appassionati, ancora di più però quello riferito alla patch di mid season con l’inserimento di due delle icone di quegli anni più famose di sempre: Rambo e John McClaine.

Per chi ha vissuto in prima persona l’evento avrà notato che, nei piano di Activision c’è da sempre l’idea di inserire una nuova ed inedita mappa innevata situata sugli Urali, vicino Verdansk. Proprio in queste ore sono state mostrate delle clip a riguardo, prontamente rimosse dall’azienda americana nel giro di una manciata di minuti. Vista la presenza del titolo al Summer Game Festival è facile pensare che verrà mostrata in via ufficiale proprio durante lo show.

Ovviamente la nostra è solo una normalissima speculazione, gli sviluppatori al momento non hanno rivelato nessuna novità a riguardo. Sappiamo bene che Call of Duty Warzone, visto il suo successo pazzesco, si estenderà ancora di più in futuro diventando un chiaro punto di riferimento della compagnia americana. Vedremo quindi il prossimo 10 giugno che cosa verrà mostrato ufficialmente, in attesa di quel giorno vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.