Call of Duty Warzone: ecco le nuove armi utilizzabili nei duelli nel Gulag

Come ormai i giocatori di Call of Duty Warzone avranno imparato, una volta finiti all’interno del Gulag, l’unico modo per uscirne vivi sarà vincere un duello ad armi pari. Fini a questo momento, il team di sviluppo del battle royale ambientato nell’universo di COD, aveva messo a disposizione una varietà di armi quali pistole e fucili a pompa, ma con l’arrivo di uno degli ultimi aggiornamenti le armi che si trovano all’interno dei Gulag hanno subito una variazione.

Una volta finiti all’interno della prigione, d’ora in poi i giocatori dovranno affrontare dei duelli con armi molto più pesanti e potenti di prima. Parliamo di 10 nuovi armamenti, tra i quali spiccano 4 mitragliette e ne 6 fucili d’assalto. Saranno quindi queste le due tipologie di armi che troveranno i giocatori intenti a guadagnarsi una secona possibilità all’interno dei Gulag di Call of Duty Warzone.

Entrando maggiormente nel dettaglio, tra le dieci nuove armi automatiche sarà possibile trovare: l’M4, il Kilo 141, l’AK-47, l’M13, lo SCAR, il Ram-7, l’MP5, l’AUG, il P90 e infine lo Striker 45. Tutti fucili o mitragliette ben più forti rispetto alle armi che si potevano trovare nei Gulag precedentemente, grazie a questo i duelli saranno ancora più accesi e ogni minimo errore da parte dei giocatori sarà decisamente più fatale.

Questa però non è l’unica novità riguardo a questa particolare meccanica introdotta con Call of Duty Warzone. Dopo essere stati aggiornati con un nuovo loadout di armi, i Gulag stanno per approdare anche in Call of Duty Mobile. Cosa ne pensate delle armi aggiunte ai duelli nei Gulag? Diteci la vostra nella sezione dedicatai ai commenti.