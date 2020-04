Call of Duty Warzone: la nuova modalità non piace, Trio ritorna

Proprio pochi giorni fa abbiamo potuto dare il benvenuto alla terza stagione di Call of Duty Warzone, il battle royale dell’omonimo titolo che sta letteralmente spopolando in queste settimane. Assieme all’aggiunta del nuovo Battle Pass ed a varie correzioni riguardanti alcuni bug riscontrati dagli utenti, uno dei cambiamenti che ha fatto discutore è stata la modalità “quartetti” che ha sostituito quella a tre giocatori. Tale modalità ha sicuramente riscosso un discreto successo, aggiungendo un bel po’ di pepe durante le battaglie più concitate ma nello stesso tempo ha portato ad un feedback abbastanza negativo da parte di altri giocatori.

Molti di questi hanno dovuto inevitabilmente smettere di giocare perché il loro team era composto da tre giocatori e svolgere una partita con una persona sconosciuta risultava abbastanza frustrante. Gli sviluppatori hanno quindi deciso di ascoltare di nuovo la community e proprio nella giornata di oggi hanno fatto tornare la tanto amata modalità. Call of Duty Warzone sta macinando record su record in questo periodo, utile per passare un po’ di tempo divertendosi con i propri amici online durante questo periodo di quarantena.

Infinity Ward ha inoltre dichiarato che aggiornerà il titolo costantemente con nuovi equipaggiamenti e modalità. La prima di queste ufficialmente sarà “Scopes and Scatter Guns“, la quale sarà dedicata all’uso di soli fucili da precisione e shotgun. Infine ricordiamo che l’altro giorno sul sito ufficiale era apparsa brevemente una immagine dedicata alla modalità a coppie. Questa però è stata rimossa rapidamente ma, come succede spesso in questi casi, gli appassionati sono riusciti a screenshottare il tutto pubblicandolo online. Insomma, l’obiettivo di Call of Duty Warzone è quello di far avvicinare qualsiasi tipo di utenza, e crediamo vivamente che sia riuscita a farlo in modo impeccabile.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti che la modalità Trio sia tornata? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Call of Duty Warzone.