Call of Duty Warzone: i volatili possono aiutarvi a scovare i nemici

Call of Duty Warzone è sicuramente uno dei titoli più giocati in questa prima metà del 2020, dovuto anche all’imminente lockdown che ci ha costretti ad isolarci dal mondo per evitare di aumentare i contagi dovuti dal COVID-19. Il gioco, ormai in circolazione da diversi mesi, è riuscito a macinare record su record tenendo addirittura testa al battle royale per eccellenza: Fortnite.

Infinity Ward ed Activision sono riusciti ad aggiornare costantemente il titolo, con aggiunte di vario tipo come skin ed anche modalità che stanno facendo divertire migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo. Sappiamo bene che nei videogiochi la mente umana parte verso lidi inesplorati, ed in questi mesi alcuni videogiocatori hanno trovato un sacco di metodi alternativi per scovare ed eliminare i nemici per vincere le proprie partite. Quella più assurda riguarda il “farsi aiutare dai volatili in gioco“. Se leggendo questa frase vi siete improvvisamente straniti, non preoccupatevi, non siete gli unici. Un utente su Reddit ha infatti scoperto che grazie al volo improvviso degli uccelli provocato dai nemici in vicinanza è possibile avere un netto vantaggio e scoprire con estrema facilità dove si trova la squadra nemica. Qui di seguito potete vedere il video postato dal ragazzo sul noto sito web.

Siamo sicuri che tutti gli appassionati del titolo, dopo aver visto questo simpatico video, si fionderanno in partita con la speranza di “sfruttare” i volatili per vincere le partite. Metodo tra l’altro utilissimo specialmente nei momenti più concitati in quanto potremmo avere un vantaggio potenzialmente enorme.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questo simpatico trucchetto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Call of Duty Warzone.