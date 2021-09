Candy Crush diventa eSport con lo show di Khloé Kardashian

Il famoso gioco mobile Candy Crush Saga avrà un suo circuito eSport con tornei competitivi presentati da Khloé Kardashian. Sì, avete letto bene: un emule di Forza 4 con caramelle e poteri speciali giocatissimo dai boomer sui cellulari diventerà un eSport per pro gamer presentato da una starlette del gossip e dei TV show negli USA.

Candy Crush All Star U.S. è il nuovo torneo che metterà in competizione i migliori giocatori di Candy Crush l’uno contro l’altro in una serie di partite con un’alta posta in palio: una fornitura annuale di lingotti d’oro (quelli in-game). Il torneo sarà presentato e commentato da una host d’eccezione, Khloé Kardashian, salita alla ribalta della TV americana grazie a uno show che ha coinvolto la sua famiglia. Il torneo inizierà ufficialmente il 23 settembre 2021 e sarà aperto a tutti i giocatori negli Stati Uniti che abbiano almeno raggiunto il livello 25 su iOS o Android.

Il torneo a questo punto, dato il target di giocatori di Candy Crush e vista la partecipazione di Khloé Kardashian come host, crediamo sia indirizzato a un pubblico molto adulto: che sia un tentativo di coinvolgere anche giocatori di una certa età nell’intrattenimento eSportivo? Al momento non è ancora chiaro dove andrà in onda la competizione, ma supponiamo basterà sintonizzarsi con i canali di Candy Crush in giro per i social.

Candy Crush Saga fa parte di King, una sussidiaria di Activision Blizzard che in questo periodo non sta passando proprio un bel periodo tra denunce per molestie sul posto di lavoro, proteste dei giocatori, licenziamenti, intralci nelle indagini e denunce da parte degli stessi dipendenti. Proprio in giornata c’è stato un ultimo incredibile e improvviso aggiornamento, con un peggioramento sul fronte legale che vi abbiamo riportato in questo articolo.