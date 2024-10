Caos per Nintendo: il playstest "segreto" viene leakato (e persino streammato) immediatamente

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, Nintendo ha avviato un playtest segreto per una nuova esperienza online su Switch, chiedendo, ovviamente la massima segretezza. Come potrete immaginare, però, i giocatori hanno completamente ignorato la richiesta di riservatezza diffondendo screenshot, video e persino streammando il gioco.

La fuga di notizie ha esposto quindi un gioco in stile MMO in terza persona, in cui i giocatori manipolano blocchi sulla superficie di un pianeta. Gli avatar possono dondolarsi con una corda e attaccarsi alle superfici, in un gameplay che ricorda elementi di Minecraft e Dragon Quest Builders. Il titolo include anche un sistema di progressione dei personaggi, un negozio e la possibilità di sbloccare nuovi strumenti per la costruzione.

La diffusione non autorizzata di contenuti ha costretto Nintendo ad intervenire, rimuovendo vari stream e video. Nonostante ciò, l'azienda si trova comunque ad affrontare una sfida ardua, con filmati che sono circolati rapidamente sui social media e su Discord. Un elemento sorprendente - soprattutto conoscendo le politiche severe dell'azienda - è che Nintendo sembra non aver disattivato la funzione di cattura screenshot e registrazione video per il playtest, facilitando così involontariamente la diffusione di materiale.

Il playtest appare ancora in una fase preliminare, ma i giocatori riferiscono di divertirsi nonostante la sua natura basilare. Resta da vedere se Nintendo intenda sviluppare ulteriormente questa esperienza o se si tratti di un test solamente per future funzionalità online.