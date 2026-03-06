Il panorama degli action game su console e PC si prepara a vivere un aprile particolarmente intenso, e Capcom ha appena deciso di alzare ulteriormente la posta in gioco. Durante una Showcase live stream andata in onda giovedì, la casa di Osaka ha annunciato un anticipo della data di lancio del suo atteso titolo fantascientifico Pragmata, spostando l'uscita dal 24 aprile al 17 aprile. La mossa non è solo logistica: posiziona il gioco quasi due settimane prima di Saros, il grande action di PlayStation previsto per il 30 aprile, trasformando di fatto il mid-aprile in un campo di battaglia commerciale ad alto profilo.

Pragmata arriverà simultaneamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, garantendo così una copertura trasversale su tutte le piattaforme principali di nuova generazione. Nessuna motivazione ufficiale è stata fornita da Capcom per la modifica del calendario, ma la scelta di anticipare di una settimana è chiaramente strategica: colpire il mercato prima che l'attenzione mediatica si sposti sul titolo Sony.

Per chi non ha seguito il progetto fin dalla sua prima presentazione, Pragmata è un action game sci-fi con un sistema di combattimento ibrido che Capcom stessa definisce con un "hacking twist". I giocatori nei panni di Hugh e della sua compagna androide Diana dovranno affrontare ondate di nemici robotici sparando in tempo reale, ma simultaneamente gestendo un mini-gioco di hacking per abbattere le difese elettroniche dei bersagli. Questa meccanica di multitasking cognitivo, che richiede di dividere l'attenzione tra shooting e puzzle solving, rappresenta la scommessa più ambiziosa del design.

"La demo breve di Pragmata ci è sembrata unica, rifinita, e ci ha lasciato con la voglia di giocare ancora."

L'ambientazione è una fredda stazione di ricerca lunare nel futuro prossimo, un setting che richiama esteticamente certi lavori di Shinji Mikami pur mantenendo una sua identità autonoma. Il duo protagonista Hugh-Diana introduce una dinamica cooperativa narrativa che potrebbe dare profondità all'esperienza single-player, elemento sempre più centrale nei grandi titoli action moderni.

Questa era la valutazione emersa dopo una sessione hands-on con la build preview del gioco, che ha convinto gli osservatori sulla qualità della realizzazione tecnica. Il punto interrogativo rimane tuttavia sull'ampiezza: come reggeranno queste meccaniche su un'esperienza che si prospetta di decine di ore? Il rischio che il sistema di hacking diventi ripetitivo nel lungo periodo è concreto, ma il track record recente di Capcom — da Devil May Cry 5 a Resident Evil Village, passando per i remake di Resident Evil 4 e Street Fighter 6 — invita alla fiducia.