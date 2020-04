Capcom chiede ai fan quali altri remake di Resident Evil vorrebbero giocare in futuro

Sono passati solamente pochi giorni dall’uscita di Resident Evil 3 Remake, ma a quanto pare Capcom ha già intenzione di interrogare gli appassionati della saga di Resident Evil sul futuro di questo brand. Oltre ai diversi rumor riguardo all’ottavo capitolo emersi in questi giorni, la compagnia di Osaka non sembra volersi fermare con i remake del franchise survival horror, e di recente ha pubblicato un sondaggio pubblico per tastare l’uomore del pubblico.

Il sondaggio, indirizzato verso il mercato asiatico, è stato pubblicato su Resetera ed esordisce chiedendo quali tra i titoli selezionati da Capcom vorrebbero giocare gli appassionati dopo Resident Evil 3 Remake. Tra i capitoli classici scelti possiamo trovare: Resident Evil 1 con il 9,7% delle preferenze, Resident Evil 0 con lo 0,8%, Resident Evil 4 col 21,9% e Resident Evil Code Veronica col 54,4% che si guadagna la maggioranza dei voti.

All’interno del sondaggio appaiono anche due scelte che si discostano da un titolo specifico. La prima riguarda la possibilità da parte di Capcom di lavorare ai remake di altri capitoli della saga surviaval horror, mentre la seconda scelta cita espressamente di fermarsi dal realizzare remake e remasters. Sembra quindi che all’interno dello studio di Osaka ci sia la volontà di seguire ancora il trend dei Remake, dando ascolto al feedback diretto degli appassionati.

Se la parola degli appassionati dovesse essere preso in esame quindi, sarebbe lecito aspettarsi presto o tardi l’annuncio di Resident Evil Code Veronica Remake, netto vincitore del sondaggio pubblicato da Capcom. Se nel frattempo avete deciso di tornare a Raccoon City, la nostra guida completa di Resident Evil 3 Remake potrebbe farvi molto comodo. Di quale capitolo classico di Resident Evil vorreste vederne un remake?