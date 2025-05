Il panorama videoludico sta vivendo una trasformazione silenziosa ma profonda, con Capcom che si trova in prima linea nell'osservare come il mercato PC abbia definitivamente superato quello console nelle vendite digitali. L'ultimo report finanziario della casa giapponese rivela un dato sorprendente: ben il 60% delle vendite digitali dei titoli Capcom avviene ormai su piattaforma PC, lasciando PlayStation, Xbox e Nintendo a dividersi il restante 40%. Una rivoluzione che segnala un cambiamento strutturale nelle abitudini d'acquisto dei videogiocatori e nelle strategie distributive dei publisher.

Nell'anno fiscale appena concluso, i numeri parlano chiaro: 28,21 milioni di copie vendute su PC contro 18,52 milioni su console. Un ribaltamento di scenario impressionante se confrontato con i trend di pochi anni fa, quando le console dominavano indiscusse il mercato. L'inversione di tendenza è stata rapida e decisiva, come evidenziato dalle analisi di TweakTown che hanno tradotto in grafici questa metamorfosi del mercato.

Questo fenomeno non è casuale ma frutto di una strategia precisa, come confermato da un dirigente della compagnia: "Negli ultimi anni abbiamo ampliato le nostre regioni di vendita grazie alla maggiore adozione delle vendite digitali su PC, che ci ha permesso di vendere i nostri giochi anche in paesi e regioni in cui le console dedicate non sono disponibili". Una dichiarazione che evidenzia come il PC stia diventando lo strumento d'elezione per raggiungere mercati emergenti dove l'ecosistema console è meno sviluppato.

Qualcuno potrebbe obiettare che il quadro non considera le vendite fisiche, quasi assenti su PC ma ancora rilevanti su console. Tuttavia, anche questo aspetto sta rapidamente perdendo significatività. Capcom ha infatti rivelato che nell'ultimo anno fiscale ben il 90% delle vendite complessive è avvenuto in formato digitale, con una previsione di crescita fino al 94% per l'anno in corso.

Il tramonto dell'era dei supporti fisici sembra ormai inarrestabile, con conseguenze profonde per l'intera filiera distributiva. Rivenditori specializzati, produttori di supporti ottici e perfino i collezionisti si trovano a fare i conti con un mercato che sta abbandonando progressivamente le copie tangibili in favore di licenze digitali.

Questa transizione verso il digitale si inserisce in un contesto di grande successo per la casa di Osaka. L'azienda ha infatti registrato un record di ricavi e profitti per l'ottavo anno consecutivo, con Monster Hunter Wilds che ha contribuito significativamente a questo risultato straordinario. La capacità di adattarsi rapidamente alle nuove dinamiche di mercato sta chiaramente premiando Capcom, che ha saputo cavalcare il cambiamento invece di subirlo.

Il successo del modello PC-centrico di Capcom potrebbe presto influenzare le strategie di altri publisher, specialmente quelli giapponesi tradizionalmente più legati all'ecosistema console. Con la progressiva standardizzazione dell'hardware PC e la diffusione di piattaforme come Steam in regioni precedentemente poco servite, assistiamo probabilmente solo all'inizio di una tendenza destinata a ridisegnare gli equilibri dell'industria videoludica nei prossimi anni.

Se questo trend dovesse consolidarsi, potremmo assistere a un ripensamento delle esclusive console e delle strategie di lancio, con PC che diventa non più la piattaforma di porting secondaria ma il fulcro centrale della distribuzione digitale. Una prospettiva che solo dieci anni fa sarebbe sembrata fantascientifica ma che oggi appare sempre più concreta nei numeri e nelle strategie dei principali attori del settore.