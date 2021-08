Castlevania ritorna ufficialmente, ma non come pensate

Castlevania è una delle tante serie targate Konami cui tutti gli appassionati vorrebbero vederne il ritorno. Tuttavia, il colosso giapponese non ha mai dimostrato di voler riportare in auge la saga, almeno fino ad oggi. Nelle ultime ore, come un fulmine a ciel sereno, Konami ha rivelato l’imminente arrivo di un capitolo completamente nuovo di Castlevania. Si tratta di un titolo presentato durante il 2018 e che era stato pubblicato dal publisher in pochi paesi, senza giungere in Italia, e che è però rimasto sconosciuto a molti utenti.

Si chiama Castlevania: Grimoire of Souls e sarà un titolo con protagonista nientemeno che Alucard, il figlio di Dracula. Molto interessante è però la presenza di molti altri personaggi giocabili, come Simon Belmont, Shanoa, Maria e Charlotte, oltre che a probabilmente altri volti noti nella serie. Fantastica anche la presenza del character design di Ayami Kojima e la realizzazione della colonna sonora da parte di Michiru Yamane.

Il ritorno della serie di Castlevania, sebbene su dispositivi mobile, non può che generare una flebile speranza per tutti gli appassionati che stanno attendendo da decenni un nuovo capitolo della serie, ormai dimenticata. Che questo sia un segnale del ritorno delle grandi saghe di Konami? Per il momento il publisher ha dimostrato di credere soprattutto in proprietà intellettuali differenti, come Yu-Gi-Oh! o eFootball, il cui periodo di uscita è stato già confermato.

Non è stata specificata alcuna data di lancio per Castlevania: Grimoire of Souls, ma gli utenti con iPhone, iPad o Mac abbonati ad Apple Arcade, potranno iscriversi per ricevere una notifica quando il gioco sarà rilasciato. Come sempre, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento relativo al periodo di uscita, che potrebbe giungere anche nelle prossime settimane. Fateci sapere commentando in calce cosa ne pensate di questo capitolo e soprattutto se lo giocherete sui vostri dispositivi.