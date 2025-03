CD Projekt Red: profitti incredibili... e senza lanciare giochi

Nonostante l'assenza di nuove uscite rilevanti nel 2024, CD Projekt Red continua a mietere successi finanziari impressionanti. Il colosso polacco ha infatti registrato il terzo miglior risultato di sempre in termini di profitto netto, dimostrando una sorprendente resilienza nel mercato videoludico. Questo traguardo, particolarmente notevole in un anno privo di lanci importanti, evidenzia la straordinaria longevità commerciale dei titoli dello studio, con Cyberpunk 2077 (acquistabile su Instant-Gaming) che si conferma ancora una volta come un fenomeno di vendite a distanza di anni dalla sua controversa uscita.

L'analisi finanziaria condotta da GamesIndustry.biz rivela numeri che, pur mostrando un calo rispetto all'anno precedente, rimangono estremamente positivi. Le vendite sono diminuite del 17,9%, passando da 310 a 254 milioni di dollari, mentre il profitto netto ha subito una contrazione decisamente più contenuta del 2,3%, scendendo da 124 a 121,5 milioni di dollari.

Il vero protagonista di questo successo continua ad essere Cyberpunk 2077, accompagnato dalla sua espansione Phantom Liberty. Insieme, questi due prodotti hanno generato vendite per ben 155 milioni di dollari, confermando l'efficacia della strategia di recupero adottata da CD Projekt dopo il travagliato lancio del gioco principale.

I numeri complessivi raccontano una storia di redenzione senza precedenti nell'industria videoludica. A novembre 2024, Cyberpunk 2077 ha superato la soglia dei 30 milioni di copie vendute, mentre l'espansione Phantom Liberty ha oltrepassato gli 8 milioni di unità. Un risultato che pochi avrebbero pronosticato considerando le problematiche tecniche che avevano accompagnato il lancio iniziale del titolo.

Piotr Nielubowicz, CFO dell'azienda, ha commentato questo straordinario risultato affermando che "Entrambi i nostri franchise hanno concluso un anno eccellente. Naturalmente, i risultati di CD Projekt sono principalmente guidati dalle vendite di Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty". Una dichiarazione che sottolinea quanto il destino finanziario dell'azienda sia ancora fortemente legato al successo di questo titolo, nonostante gli anni trascorsi dal suo rilascio.

La capacità di Cyberpunk 2077 di mantenere una forte attrattiva commerciale rappresenta un caso studio interessante nell'industria videoludica. Nonostante un lancio che aveva minacciato la reputazione stessa dello studio, CD Projekt Red è riuscita a trasformare una potenziale catastrofe in un successo duraturo, grazie a un intenso lavoro di miglioramento post-lancio e a contenuti aggiuntivi di qualità come Phantom Liberty.