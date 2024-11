CDKeys lancia le sue offerte pre Black Friday, con titoli importanti a PREZZI IMPERDIBILI!

CDKeys ha dato il via alle sue attesissime promozioni pre-Black Friday, un'occasione imperdibile per tutti gli amanti dei videogiochi. Con sconti che raggiungono l’84% su una selezione di titoli iconici, è il momento perfetto per ampliare la vostra collezione digitale. Le offerte includono giochi di ogni genere, dai successi recenti ai grandi classici, permettendovi di risparmiare notevolmente sui vostri acquisti.

Vedi le offerte su CDKeys

Offerte Black Friday CDKeys, perché approfittarne?

Tra le promozioni più interessanti, spicca Hogwarts Legacy per PC, proposto con uno sconto del 74%. Questo celebre open-world, ambientato nell’universo magico di Harry Potter, è un must per tutti i fan della saga e gli amanti dei giochi fantasy.

Gli appassionati di sparatutto cooperativi troveranno irresistibile Helldivers 2, disponibile con uno sconto del 28%. Caratterizzato da azione frenetica e gameplay di squadra, è ideale per divertirsi con gli amici. Anche i supereroi trovano spazio tra le offerte: Marvel's Spider-Man Remastered per PC è in promozione con uno sconto del 58%. Vestite i panni dell’iconico Uomo Ragno in una versione migliorata di uno dei giochi più amati.

I giochi di ruolo non sono da meno: Elden Ring per PC, vincitore del titolo Game of the Year, è disponibile al 50% di sconto. Esplorate un mondo ricco di misteri e sfide, in uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni.Se cercate una vasta esperienza open-world, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition per PC è in offerta con uno sconto del 78%. Questa edizione include contenuti aggiuntivi per il single-player e il multiplayer.

Non mancano nemmeno i successi contemporanei, come Grand Theft Auto V Premium Online Edition, scontato dell'84%, e Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, proposto con uno sconto del 53%, un'offerta imperdibile per chi vuole vivere l'esperienza completa arricchita dall'espansione Phantom Liberty.

Infine, per i creativi e gli esploratori, Minecraft Java & Bedrock Edition per PC è scontato del 60%, offrendo ore infinite di divertimento e possibilità di costruzione.

Le promozioni pre-Black Friday di CDKeys dureranno per un periodo limitato, quindi non aspettate troppo! Approfittate di questa occasione per risparmiare su alcuni dei migliori giochi disponibili sul mercato. Continuate a visitare il sito ufficiale di CDKeys per scoprire nuove offerte e sconti esclusivi in arrivo.

Vedi le offerte su CDKeys