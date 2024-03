Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons in SCONTO a solo 24€! IMPERDIBILE!

Tra le tante offerte di Primavera Amazon, ce n'è una che farà felici gli amanti dei giochi picchiaduro e beat'em up. Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons per PS5 è in offerta a soli 23,99€, con uno sconto del 14% sul prezzo più basso recente di 27,98€. Il gioco prosegue la leggendaria saga Double Dragon, rinnovandola con nuove meccaniche che vanno a rivoluzionare il sistema di combattimento. È possibile scegliere due lottatori da alternare in tempo reale, così da creare combinazioni e strategie sempre nuove, inoltre proseguendo nel gioco sarà possibile sbloccare altri nove personaggi, ognuno con il proprio stile di gioco, superando sfide sempre più lunghe e complesse.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Come abbiamo visto nella nostra recensione, si tratta del gioco ideale per chi vuole un'esperienza nostalgica, rinnovata con meccaniche moderne e un elevato valore di rigiocabilità. È perfetto per chi ama alla follia i beat'em up e ha passato interi pomeriggi durante l'infanzia a giocare i capitoli originali, ma è adatto anche ai nuovi giocatori che sono in cerca di una sfida avvincente e dinamica, grazie al un sistema di combattimento all'apparenza semplice, ma in realtà complesso e soddisfacente se esplorato a dovere con tutte le possibili combinazioni tra i diversi personaggi.

Ad aggiungere ulteriore sfida ci pensano una selezione dinamica delle missioni che influisce direttamente sul livello di difficoltà (e sulle ricompense) e alcuni elementi roguelike, che rendono Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons molto più di un banale beat'em up a scorrimento con gameplay lineare.

Si tratta del gioco perfetto per chi vuole rivivere l'emozione dei classici giochi arcade, ma cerca allo stesso tempo qualcosa che porti una ventata di novità con nuove meccaniche di gioco. Ora che è in offerta a soli 23,99€, è il momento perfetto per aggiungerlo alla propria collezione e immergersi in battaglie accattivanti e storie di giustizia post-apocalittiche.

