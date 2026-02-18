Siete pronti a rockeggiare su PlayStation? Il PDP RIFFMASTER Wireless Guitar Controller, la chitarra ufficiale per PS5 e PS4, è disponibile su Amazon a soli 99,99€ invece di 149,99€. Questo controller wireless è perfetto per Rock Band 4 e compatibile con Fortnite Festival, offre una connessione a bassa latenza fino a 9 metri e un'autonomia straordinaria di 36 ore. Con uno sconto del 33%, è il momento ideale per portarsi a casa questa chitarra wireless. Il design ambidestro, il jack audio da 3,5mm e i controlli volume integrati la rendono perfetta per ogni rocker!

Riffmaster Wireless Guitar Controller, chi dovrebbe acquistarlo?

Il PDP RIFFMASTER Wireless Guitar Controller è la scelta ideale per tutti gli appassionati di rhythm game che vogliono vivere l'esperienza di Rock Band 4 su PlayStation 5 e PS4 con un controller professionale e affidabile. Con uno sconto del 33% che porta il prezzo da 149,99€ a soli 99,99€, questo è il momento perfetto per chi desidera migliorare le proprie sessioni di gioco senza spendere una fortuna. Il controller soddisfa le esigenze di chi cerca libertà di movimento grazie alla connessione wireless a bassa latenza fino a 9 metri e un'autonomia straordinaria di 36 ore con batteria ricaricabile, permettendovi di suonare comodamente dal divano senza preoccuparvi di cavi o ricariche frequenti.

Particolarmente consigliato per chi ama giocare in compagnia durante feste e serate a tema musicale, questo controller ufficialmente licenziato Sony offre un design versatile adatto sia a mancini che destrorsi. Se apprezzate un'esperienza immersiva completa, il jack audio da 3.5mm integrato con controlli volume sul D-pad vi permetterà di collegare le cuffie e sentire ogni nota come se foste su un vero palco. È la soluzione perfetta per chi vuole combinare qualità costruttiva, comfort e prestazioni elevate, con la promessa di futura compatibilità con Fortnite Festival.

Il PDP RIFFMASTER Wireless Guitar Controller è la chitarra ufficiale Sony per PlayStation 5 e PS4, perfetta per Rock Band 4 e compatibile con Fortnite Festival. Dotata di connessione wireless fino a 9 metri e batteria ricaricabile da 36 ore, vi garantisce sessioni di gioco senza interruzioni.

