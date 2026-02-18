EA SPORTS F1 25 Standard Edition per PS5 è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo. Vivete l'esperienza ufficiale del FIA Formula One World Championship del 2025 con la rinnovata Carriera scuderia 2.0, dove potrete gestire la vostra scuderia come veri titolari. Approfittate dell'offerta a 36,99€ invece di 49,99€ e immergetevi nel terzo capitolo di Braking Point, con scelte che influenzeranno il destino dei vostri piloti.

F1 25, chi dovrebbe acquistarlo?

F1 25 Standard Edition per PS5 è il videogioco perfetto per gli appassionati di Formula 1 che desiderano vivere l'esperienza completa del campionato mondiale 2025. Vi conquisterà se sognate di gestire una scuderia in prima persona grazie alla rinnovata modalità Carriera scuderia 2.0, dove potrete prendere decisioni cruciali come veri team principal, gestendo piloti, strategie e sviluppo della vettura. La modalità narrativa Braking Point al suo terzo emozionante capitolo vi permetterà di scegliere il vostro percorso e influenzare gli eventi chiave della storia, con la possibilità di portare la scuderia Konnersport anche in altre modalità di gioco per la prima volta nella serie.

Questo titolo soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza di simulazione autentica e coinvolgente, combinando l'azione in pista con la gestione strategica fuori dai circuiti. Se amate le sfide manageriali e volete testare le vostre capacità decisionali oltre alle abilità di guida, questa edizione rappresenta un'opportunità eccellente. Con uno sconto del 26% su Amazon, è il momento ideale per tuffarvi nel mondo della Formula 1 e vivere l'adrenalina di una stagione completa, che siate piloti esperti virtuali o aspiranti team principal pronti a portare la vostra scuderia alla gloria.

