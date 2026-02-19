Se sognate di costruire un impero alla guida dell'antica Roma, ANNO 117 Pax Romana per PS5 è in offerta su Amazon a 39,99€ invece di 59,99€. Con uno sconto del 33%, potrete vivere un'esperienza di strategia e gestione senza precedenti, progettando città magnifiche e prendendo decisioni cruciali che plasmeranno il destino delle vostre province. Prenotando ora, riceverete il Builder Pack con contenuti esclusivi per arricchire ulteriormente la vostra avventura nell'Impero romano.

Anno 117 Pax Romana, chi dovrebbe acquistarlo?

ANNO 117 Pax Romana per PS5 è l'acquisto ideale per gli appassionati di strategia e gestione che desiderano immergersi nella grandezza dell'Impero romano. Questo titolo vi catturerà se amate i city builder complessi dove ogni decisione ha conseguenze profonde: dalla gestione economica delle vostre province alla diplomazia con i popoli conquistati. È perfetto per chi cerca un'esperienza strategica profonda e articolata, dove bilanciare le esigenze dei cittadini con le richieste dell'imperatore richiede pianificazione e visione a lungo termine. Se siete tra coloro che apprezzano la possibilità di plasmare non solo città, ma intere civiltà attraverso scelte morali e politiche, questo gioco soddisferà pienamente le vostre aspettative.

Il gioco risponde alle esigenze di chi desidera libertà creativa senza compromessi, offrendo livelli di dettaglio e scala senza precedenti nella costruzione urbana. Potrete espandere il vostro dominio attraverso diverse regioni autentiche, dal Latium alle terre celtiche di Albione, scegliendo se imporre la cultura romana o rispettare le tradizioni locali. Per gli strateghi più ambiziosi, il sistema di combattimento terrestre e navale aggiunge una dimensione tattica avvincente. Con il 33% di sconto, rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un titolo che unisca gestione economica, diplomazia e conquista militare in un'unica, coinvolgente esperienza storica.

ANNO 117 Pax Romana per PS5 vi porta nel cuore dell'Impero romano dove potrete costruire città magnifiche ottimizzando economia e risorse. Dal Latium alle terre celtiche di Albione, gestirete province con dettagli senza precedenti, bilanciando le esigenze dei cittadini e le richieste imperiali. Diplomazia o conquista militare: ogni vostra scelta plasmerà il destino dell'impero.

Vedi offerta su Amazon