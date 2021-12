Ci lascia Ian Hetherington, storico co-fondatore di Psygnosis

Nelle ultime ore è arrivata una triste notizia per il mondo videoludico: dopo la recente morte di uno dei co-fondatori di Psygnosis, anche Ian Hetherington, uno dei fondatori principali dell’azienda, ci ha lasciati il 14 dicembre. L’informazione arriva da un giornalista videoludico inglese, il quale ha creato un post su Twitter parlando dell’avvenimento. Questo, a sua volta, è venuto a saperlo da un altro dei fondatori di Psygnosis, ossia Jonathan Ellis.

I just heard the news via Jonathan Ellis that his fellow Psygnosis co-founder Ian Hetherington passed away yesterday. Ian helped bring some incredible games to life, including Shadow of the Beast, Wipeout, Destruction Derby, Colony Wars, and Lemmings. He will be sadly missed. pic.twitter.com/zHCHWRyOWK — Jaz Rignall (@JazRignall) December 15, 2021

All’interno di Psygnosis, Ian ha contribuito allo sviluppo di svariati titoli che sono rimasti, e rimarranno, nella storia. Tra questi, citati anche dal tweet in sovrimpressione, abbiamo Shadow of the Beast, Wipeout, Destruction Derby, Colony Wars e Lemmings. Questi nomi non sono certamente sconosciuti per chi ha approcciato il mondo videoludico quando stava ancora prendendo forma, alla fine degli anni ’90.

Dopo Psygnosis, nel 1999 Ian ha anche fondato un’altra compagnia, ossia gli Evolution Studios. Questa è andata avanti fino al 2016, anno in cui Sony l’ha buttata giù. In questo periodo Hetherington ha contribuito allo sviluppo di alcune opere e franchise che tutt’oggi i fan vorrebbero riavere indietro. Abbiamo ad esempio la saga di World Rally Championship, la famosa serie di giochi motoristici.

Tra gli altri titoli che la community ha enormemente apprezzato, poi, c’è anche il famoso MotorStorm, anch’esso incentrato sullo stesso genere del gioco che abbiamo citato poc’anzi. Quest’ultimo era un’esclusiva per PlayStation 3 che ebbe un grosso successo sin dal suo debutto, e da quando i server online sono stati chiusi, questo è purtroppo diventato irrecuperabile nella sua versione multigiocatore. L’utenza, però, non ha voluto che quest’opera passasse alla storia troppo presto, e di recente infatti un gruppo di appassionati ha inventato un metodo per poter nuovamente giocare a MotorStorm online, assieme ad altri titoli della PS3.