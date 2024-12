Cinque giochi da giocare su Steam Deck questa settimana (23 - 29 dicembre)

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere ciclicamente una cinquina. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Deep Rock Galactic: Survivor

Uno shooter con attacchi automatici che riprende la formula resa celebre da Vampire Survivors e la adorna con una direzione artistica che riprende l'iconico immaginario di Deep Rock Galactic (l'eccentrico FPS con i nani minatori).

Con una serie di meccaniche Rogue-Like, e un costo ridotto in virtù dell'Early Access in cui si trova il progetto, Deep Rock Galactic: Survivor è una produzione in costante aggiornamento, dannatamente assuefacente, solida nel gampleay e delirante nei contenuti proposti, che per poco meno di 9€ su Instant Gaming, non possiamo che consigliarvi.

Slay The Spire

Per descrivere Slay The Spire sono sufficienti le parole del team di sviluppo, il quale definisce la propria opera come un misto fra gioco di carte, rpg e Rogue-Like, pensato per offrire il miglior Deck Builder single player sul mercato. Senza tanti giri di parole, possiamo dirvi che ce l'hanno fatta e che Slay The Spire è una di quelle produzioni imprescindibili per gli amanti del genere.

Con un seguito in arrivo, un gameplay che crea dipendenza e una cifra stilistica davvero ispirata, se amate i Deck Builder, e non lo avete già consumato, dovete assolutamente giocare a Slay The Spire, specialmente ora che viene venduto a metà prezzo su Instant Gaming.

Brotato

Una nave spaziale proveniente da Patamondo si schianta su un pianeta alieno. C'è un solo superstite: Brotato, l'unica patata in grado di impugnare 6 armi contemporaneamente! Mentre aspetta di essere soccorso, Brotato deve sopravvivere in questo mondo ostile.

Brotato è uno shooter frenetico e caratterizzato da partite brevi e intense (si parla di massimo 30 minuti a run) che si sposano perfettamente con la mobilità di Steam Deck. La moltitudine di power-up e cose da fare, inoltre, garantisce centinaia ore di gioco, anche se basterebbe anche solo la dipendenza che genera il suo gameplay per farlo finire trai i nostri favoriti. Per poco meno di 2€ su Instant Gaming, non potete lasciarvelo sfuggire.

Mad Max

Una "silent hit" del passato che se all'epoca riscosse poco successo di pubblico, per via di un mercato davvero saturo di produzioni simili, divenne successivamente un cult post ritorno della saga di Mad Max al cinema.

Si tratta di un action/open-world molto classico ma coerente in ogni suo aspetto, capace di riportare in vita con rispetto un immaginario oramai noto a tutti, adornandolo con una storia convincente e una moltitudine di personaggi ben caratterizzati. su Steam Deck gira magnificamente, su Instant Gaming costa solo 1,69€ (e su Steam poco più di 3€)... serve dirvi altro?!

Vampire Survivors

Se davvero ci fosse qualcuno che ancora non ha giocato Vampire Survivors, lasciate perdere il resto di questa lista e correte a scaricarlo (soprattutto perché costa meno di 5€ su Instant Gaming). Si tratta di un action survival, con un gameplay da top shooter contraddistinto da attacchi automatici, che semplicemente crea dipendenza dopo una partita.

Tutto, nella sua semplicità, è realizzato in maniera tale da soddisfare diverse tipologie di giocatori, dai completisti, ai collezionisti, fino a chi cerca una sfida sempre più difficile. Vuoi per lo squisito comparto grafico retrò, vuoi per le costanti citazioni alla cultura pop italiana, vuoi per il suo ammiccare (e persino collaborare in uno dei recenti DLC) costantemente all'universo di Castlevania, Vamipre Survivors è semplicemente un gioco che va provato una volta, anche con scetticismo, per poi no lasciarlo più.