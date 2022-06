In tanti pensano che i videogiochi city builder rappresentino una nicchia di mercato. A smentire questo sentimento popolare ci ha pensato Cities Skylines. Il gioco di Colossal Order e Paradox Interactive ha infatti raggiunto il recente traguardo di 12 milioni di copie vendute, diventando di fatto il leader di mercato dei giochi appartenenti al genere.

“City Builder! Siamo emozionati di celebrare le 12 milioni di copie vendute e siamo orgogliosi di essere il leader di mercato del genere. E tutto questo non avrebbe potuto essere possibile senza di voi. Un grazie enorme a tutti i nostri fan per il vostro incredibile supporto”, le parole del team di sviluppo dichiarate sui social media, con tanto di video realizzato ad hoc per festeggiare il numero di copie vendute.

12 milioni di copie, vendute su tutte le piattaforme, nell’arco di 7 anni. Era marzo 2015, infatti, quando Cities Skylines compariva sul mercato, riuscendo a conquistare fin da subito tantissimi giocatori. Numeri impressionanti, che riescono a dimostrare quanto in realtà il genere possa essere apprezzato e scoperto anche dai nuovi giocatori. Già, perché questi risultati non sono frutto solamente della nicchia e di chi si è appassionato a questo genere negli anni ’80.

City Builders! We're thrilled to celebrate this year's milestone of 12M copies sold & we're proud to be a market leader in the city-building genre, and we couldn't have done this without you!

A huge thank you to all of our fans for your continual support! pic.twitter.com/qoZLkfCZxF

— Cities: Skylines (@CitiesSkylines) June 22, 2022