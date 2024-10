Xbox Game Pass, ecco i nuovi giochi del mese (c'è Black Ops 6)

Il nuovo Call of Duty: Black Ops 6 (acquistabile anche su Amazon) sarà disponibile su Xbox Game Pass dal 25 ottobre, insieme ad altri titoli della popolare serie sparatutto. Microsoft ha annunciato l'arrivo di diversi giochi sul suo servizio in abbonamento per il mese di ottobre.

L'inclusione di Call of Duty nel Game Pass rappresenta un importante ampliamento dell'offerta per gli abbonati, che potranno accedere a uno dei franchise più venduti nel mondo dei videogiochi. Oltre a Black Ops 6, saranno disponibili anche Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone tramite cloud gaming.

Tra gli altri titoli in arrivo su Game Pass a ottobre spiccano:

South Park: The Fractured but Whole (16 ottobre)

(16 ottobre) Donut County (17 ottobre)

(17 ottobre) MechWarrior 5: Clans (17 ottobre)

(17 ottobre) Dead Island 2 (31 ottobre per PC)

A novembre si aggiungeranno invece StarCraft: Remastered e StarCraft II: Campaign Collection, due classici strategici di Blizzard Entertainment.

Microsoft amplia l'offerta di Game Pass con titoli di punta

Novità per gli abbonati Ultimate

Gli abbonati a Game Pass Ultimate potranno inoltre usufruire di contenuti extra per alcuni giochi, tra cui:

Un bundle di oggetti per Monster Hunter Now

Contenuti cosmetici per Throne and Liberty

Il fumetto digitale GONE #1 di Jock

Questi bonus si aggiungono ai vantaggi già inclusi nell'abbonamento Ultimate, come l'accesso al cloud gaming e a EA Play.

Titoli in uscita dal catalogo

Microsoft ha anche comunicato che alcuni giochi lasceranno il catalogo Game Pass il 31 ottobre:

Frog Detective: The Entire Mystery

Headbangers

Inkulinati

Lonely Mountain's Downhill

Mineko's Night Market

Gli abbonati potranno comunque acquistare questi titoli con uno sconto del 20% prima della loro rimozione, se vorranno continuare a giocarci.

Un'offerta sempre più ricca

L'aggiunta di Call of Duty e altri titoli di rilievo conferma la strategia di Microsoft di rendere Game Pass un servizio sempre più completo e appetibile per i videogiocatori. La possibilità di accedere a giochi AAA al day one, unita a un vasto catalogo di titoli indie e classici, sta rendendo l'abbonamento una delle offerte più convenienti nel panorama videoludico.

Per gli appassionati di sparatutto in particolare, la presenza di Call of Duty rappresenta un forte incentivo a sottoscrivere Game Pass. La serie Activision è infatti una delle più popolari del genere, con milioni di copie vendute ad ogni nuovo capitolo.

L'arrivo di questi giochi su Game Pass potrebbe anche aumentare la base di utenti del servizio Microsoft, attirando nuovi abbonati interessati a provare Call of Duty senza dover acquistare il gioco a prezzo pieno.

Il futuro di Game Pass

Con l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, è probabile che in futuro vedremo sempre più titoli del publisher americano arrivare su Game Pass al day one. Questo potrebbe includere non solo Call of Duty, ma anche altre serie popolari come World of Warcraft, Spyro o Prototype.

Intanto novembre si prospetta già incredibile con l'arrivo di titoli quali: Microsoft Flight Simulator 2024, S.T.A.L.K.E.R. 2 e tanti altri.

Microsoft sta puntando molto su Game Pass come pilastro della sua strategia nel settore videoludico. Il servizio in abbonamento è visto come un modo per attrarre più giocatori nell'ecosistema Xbox, offrendo un'ampia libreria di giochi a un prezzo accessibile.

L'azienda di Redmond continuerà probabilmente ad investire per arricchire il catalogo di Game Pass con titoli di richiamo, cercando di renderlo sempre più competitivo rispetto ad altre offerte sul mercato come PlayStation Plus.

Per i videogiocatori, questo si traduce in un'offerta sempre più ricca e conveniente, con la possibilità di accedere a centinaia di giochi, inclusi alcuni dei titoli più attesi, a fronte di un abbonamento mensile dal costo contenuto.