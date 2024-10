Xbox Game Pass, novembre si prospetta incredibile

Il servizio Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass si prepara ad accogliere sei nuovi titoli confermati per novembre 2024, delineando un mese eccezionale per gli abbonati. Tra i giochi in arrivo spiccano alcune produzioni di alto profilo, che promettono di arricchire notevolmente il catalogo del servizio Microsoft.

L'elenco, seppur non definitivo, include già alcune uscite di grande rilevanza. Il 5 novembre debutteranno su PC Game Pass StarCraft Remastered e StarCraft 2, due pilastri del genere strategico in tempo reale. Il 19 novembre sarà la volta di Microsoft Flight Simulator 2024, l'attesa nuova iterazione della celebre simulazione di volo sviluppata dagli Xbox Game Studios.

Il 20 novembre vedrà finalmente la luce S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, la cui uscita è stata più volte rimandata a causa della complessa situazione in Ucraina, paese d'origine degli sviluppatori di GSC GameWorld.

Sei titoli confermati delineano un novembre eccezionale per Game Pass.

Completano il quadro delle uscite già note Goat Simulator: Remastered (7 novembre) e Nine Sols (26 novembre). È importante sottolineare che questo elenco non è esaustivo e ulteriori titoli verranno probabilmente aggiunti nelle prossime settimane.

Nel frattempo, gli abbonati al servizio attendono l'annuncio ufficiale dei giochi in arrivo nella seconda metà di ottobre 2024. La comunicazione è prevista per queta settimana. Tra i titoli attesi figura anche Call of Duty: Black Ops 6 (acquistabile su Amazon), che andrà ad arricchire ulteriormente l'offerta di Game Pass.