COD Modern Warfare: scovata un’immagine della Battle Royale?

COD Modern Warfare ha vissuto un ottimo periodo di lancio lo scorso ottobre, continuando a proporre contenuti e ottenendo un discreto successo anche nel periodo successivo, pur subendo un po’ di critiche per la gestione del sonoro (dei passi, specialmente), ritenuto troppo invasivo da parte dei fan. L’attuale stagione è stata prolungata (con la promessa che non avverrà una seconda volta) e nuovi contenuti sono in arrivo, ma ancora manca una modalità estremamente chiacchierata nei mesi scorsi: la Battle Royale.

Per ora non ci sono informazioni ufficiali riguardo a una modalità Battle Royale di COD Modern Warfare, ma nel corso dell’inverno sono emersi online vari leak che portano tutti a credere che sia effettivamente in lavorazione. Potrebbe trattarsi di uno dei contenuti della seconda stagione, ma si tratta solo di una speculazione. Ora, inoltre, spunta in rete una nuova immagine, che potete vedere qui sotto, che pare provenire proprio dalla Battle Royale.

Una delle risposte al tweet sottolinea che si tratta della mappa Ground War: pare infatti che essa sia inclusa nella Battaglia Reale. Non sarebbe affatto strano se Infinity Ward utilizzasse parti di mappe o anche solo delle loro varianti all’interno di un’ampia regione di gioco dedicata alla modalità Battle Royale: dopotutto, si tratta dello stesso approccio utilizzato per Blackout, la BR di Black Ops 4.

Detto ciò, non serve sottolineare che si tratta sempre e solo di un rumor e non di informazioni ufficiali. In ogni caso, le speculazioni su una modalità Battle Royale per COD Modern Warfare vanno avanti da tempo, come già detto, e a ben vedere: si tratta di uno dei generi di maggior successo degli ultimi anni e tutti i grandi sviluppatori vogliono accaparrarsi la propria fetta.

Diteci, voi cosa ne pensate? State giocando a COD Modern Warfare? Una modalità Battaglia Reale vi interessa, oppure preferite aree più ristrette e contenute?