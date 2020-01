Ninja: il motore fisico di Fortnite potrebbe cambiare tutto

Fortnite si trova in un momento complesso. Il battle royale, dopo aver annunciato che la prima stagione sarebbe durate più del solito, ha dovuto rimandare l’arrivo della Stagione 2 una seconda volta, passando dal 6 febbraio al 20 febbraio. Queste due settimane addizionali ospiteranno un evento, per ora non noto, e vari sfide, ma Epic Games ha già annunciato la vera grande novità di questa season: l’introduzione del motore fisico Chaos. Ovviamente, un cambiamento di questo tipo ha attirato l’attenzione di molti, non per ultimo Ninja, il nostro ex-Twitch ora streamer di Mixer.

Ninja ha già detto la propria sulla carenza di novità di gioco per l’attuale stagione e ha poi rincarato la dose parlando del motore fisico Chaos. Lo streamer ha infatti affermato: “Cambierà tutto. Ho così tante idee, continuo a pensarci. Un gioco ha mai cambiato il motore fisico sul quale gira? Non parlo di un seguito, parlo proprio in tempo reale.”

Fortnite (2017)

Ninja ha poi proposto le proprie idee. “E se rimuovessero la costruzione degli edifici? Mi sto innervosendo, penso che potremmo ricevere alcuni cambiamenti drastici.” Conclude poi affermando che l’unica cosa che probabilmente non faranno sarà rimuovere le armi per rendere Fortnite un gioco pacifista, ma per il resto lo streamer è pronto a farsi stupire.

Ninja pensa infatti che il motivo per il quale questa stagione e in particolar modo queste ultime settimane siano state così povere di contenuti è da ritrovarsi nella volontà di Epic Games di dare ai giocatori qualcosa di così grande e complesso da richiedere settimane e settimane di lavoro completamente dedicate alla Stagione 2.

Per ora non sappiamo assolutamente nulla sulle possibilità novità della Stagione 2, se non qualche potenziale piccola modifica alla mappa. Una cosa è certa: Fortnite è in un momento molto importante e deve veramente riuscire a colpire tutti.