COD Modern Warfare: data di uscita della Battle Royale svelata da un dataminer

COD Modern Warfare, come ogni anno, rimane un argomento di primo piano mese dopo mese. Non solo in questi giorni si parla della Stagione 2, iniziata l’11 febbraio, ma sopratutto si discute animatamente della mai annunciata modalità Battle Royale. Per quanto non vi sia nulla di ufficiale, leak e rumor continuano a sommarsi e a dipingere una situazione abbastanza precisa. La nuova Battaglia Reale di Call of Duty dovrebbe chiamarsi Warzone, sarebbe un gioco free to play indipendente da Modern Warfare e, secondo i rumor più recenti, la data di uscita potrebbe essere molto vicina.

Precisamente, le discussioni intorno alla data di uscita sono state messe in circolazione dal noto leaker e dataminer TheGamingRevolution. Il giocatore, tramite un video su YouTube, afferma infatti che nei dati di gioco di COD Modern Warfare è possibile trovare dei riferimenti alla modalità Battle Royale e, ancora più precisamente, alla data di uscita.

Secondo quanto segnalato, Warzone dovrebbe essere rilasciato domani, 18 febbraio. Ovviamente è solo un rumor e TheGamingRevolution stesso la definisce “un’ipotesi credibile” ma nulla più. Il leaker è già noto e, sempre in tema COD Modern Warfare, ha svelato la modalità Gunfight prima del rilascio del gioco. Al tempo stesso, è stato criticato da alcuni membri di Infinity Warfare: secondo gli sviluppatori, lo YouTuber ha l’abitudine di inventare informazioni solo per attirare su di sé l’attenzione degli spettatori.

In ogni caso, non possiamo fare altro se non considerare queste informazioni come voci di corridoio e attendere i dettagli ufficiali da Infinity Ward e da Activision: una modalità Battle Royale è largamente richiesta e i recenti leak sembrano tendenzialmente credibili, anche se abbiamo dei dubbi su alcuni di essi (come quello che indica la presenza di una modalità da 200 giocatori).