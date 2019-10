COD Modern Warfare come Fortnite: ecco i dettagli del Pass Battaglia stagionale

COD Modern Warfare non incluerà loot box o season pass, ma riceverà un Pass Battaglia in stile Fortnite. Ecco tutti i prim dettagli in merito.

Come sappiamo, COD Modern Warfare non includerà alcuna loot box o Season Pass. Gli sviluppatori hanno confermato la questione, ma ora sono pronti a svelare altre novità riguardo al sistema di rilascio contenuti post lancio. Sappiamo infatti che tutte le nuove modalità, mappe e armi saranno gratuite e arriveranno su tutte le piattaforme in contemporanea, ma ora gli sviluppatori di Call of Duty spiegano che sarà presente, dopo il lancio, un sistema di Pass Battaglia, simile a quello di giochi come Fortnite.

Tramite il blog ufficiale di Activision viene spiegato che COD Modern Warfare ricevere un Pass Battaglia stagionale che permetterà di ottenere nuovi contenuti, legati alla stagione in corso, di natura puramente cosmetica. Inoltre, Call of Duty Modern Warfare proporrà anche una versione gratuita del Pass Battaglia che permette di ottenere alcune ricompense. L’avanzamento all’interno del Pass Battaglia è legato all’ottenimento di Punti COD, che si guadagnano giocando il gioco.

Anche tutti gli elementi di gameplay, come le armi e gli accessori, si ottengono in modo gratuito semplicemente giocando. Ci sarà anche uno store in-game, ma anch’esso proporrà unicamente elementi cosmetici. Infinity Ward e Activision ci tengono a sottolineare che Call of Duty Modern Warfare vuole creare un’esperienza di gioco paritaria per tutti gli utenti di tutte le piattaforme (anche grazie al cross-play).

Il Pass Battaglia di COD Modern Warfare non sarà rilasciato insieme al gioco, ma arriverà solo più avanti: non è stata indicata una data di uscita precisa, ma si afferma che sarà entro l’anno in corso. Vi ricordiamo che COD Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Battle.net). Diteci, cosa ne pensate di questo stile simile ai battle royale come Fortnite?