CoD Modern Warfare: la versione PC potrà contare sul DirectX Raytracing

Activision svela una serie di caratteristiche innovative della componente grafica e sonora di CoD Modern Warfare. Ecco tutti i dettagli.

Ieri sera abbiamo avuto modo di scoprire in diretta i primi dettagli sul multiplayer di CoD Modern Warfare. Attraverso un trailer e un successivo livestream del gameplay abbiamo ammirato il gioco in azione. L’opera di Activision e Infinity Ward sarà disponibile su console, ovvero PlayStation 4 e Xbox One, e su PC, precisamente in esclusiva Battle.net. In entrambe le versioni, il team di sviluppo ha cercato di spingere ai limiti la qualità visiva del gioco.

Ad esempio, Infinity Ward ha sfruttato la fotogrammetria per creare ambienti e oggetti visivamente molto fedeli alla realtà. Il gioco utilizza un nuovo sistema di streaming basato su un hybrid tile, un sistema di decal rendering PBR, un’illuminazione ambientale volumetrica, una nuova GPU geometry pipeline e molto altro, come ad esempio l’ovvio supporto al 4K e all’HDR. Il gioco sfrutterà anche lo spectral rendering, ovvero una tecnologia che permette di mostrare a schermo la radiazione termica e l’identificazione a infrarossi di strumenti come il visore termico e il visore notturno.

I miglioramenti non sono legati solo alla componente grafica, in ogni caso, ma anche all’audio: le piattaforme che lo supportano potranno usare il full Dolby ATMOS, oltre ai più recenti effetti di simulazione audio. La versione PC, inoltre, supporterà anche il DirectX Raytracing. Questa sarà sviluppata da Beenox, ovvero il team che si è occupato della versione PC di CoD Black Ops 4 e, recentemente, di Crash Team Racing: Nitro-Fueled.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Battle.net). Inoltre, sarà possibile testare il gioco nella versione Open Beta in queste date:

12-16 settembre: in esclusiva PS4

19-23 settembre: tutte le piattaforme (con cross-play)

Diteci, cosa ne pensate di quanto emerso su CoD Modern Warfare fino a questo momento?