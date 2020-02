COD Modern Warfare, il trailer della Stagione 2 appare online

Appena pochi giorni fa un leak di informazioni riguardanti la Stagione 2 di COD Modern Warfare era apparso online rivelando in anticipo molti dei contenuti che Infinity Ward intende aggiungere nei prossimi giorni. Paradossalmente tutto era partito direttamente dal sito ufficiale, che aveva condiviso, per sbaglio, le informazioni sulla nuova stagione alcune delle quali avevano anche aperto un dibattito tra i fan in particolare per quanto riguarda l’aspetto di un ben noto personaggio della serie che farà ritorno anche in questo capitolo.

Oggi si è aggiunto anche il leak del trailer del gioco apparso sul sito Charlie Intel che mostra il ritorno anche di una delle mappe più note di Call of Duty, ovvero Rust da Modern Warfare 2 del 2009. In realtà non si tratta di una sorpresa per chi ha seguito le recenti indiscrezioni sul gioco dato che la mappa e il ritorno di Ghost erano stati proprio al centro del leak di qualche giorno fa. Adesso arriva una nuova conferma a riguardo. Una recente variante di Rust si era vista in Infinite Warfare con il nome di Excess e un aspetto decisamente differente rispetto alla versione originale.

The Modern Warfare Season 2 Trailer has leaked via an account on Xbox One https://t.co/2CKDLGAQ8J pic.twitter.com/LO7cymml2x — Call of Duty News (@charlieINTEL) February 10, 2020

Con il Battle Pass di COD Modern Warfare dovrebbero essere aggiunte anche altre tre mappe, si tratta di Atlas Superstore, Bazaar e Zhokov Boneyard. Per quanto riguarda Ghost sembra che questo personaggio verrà sbloccato in automatico dopo l’acquisto del pass che nel complesso dovrebbe includere un’ottantina di oggetti differenti, incluse nuove skin e armi aggiuntive.

Un altro indizio che arriva dal trailer è anche quella di una possibile reintroduzione delle mappe notturne che erano state originariamente rimosse già poco dopo il lancio. Sembra invece che i fan dovranno ancora attendere per la tanto discussa Battle Royale, modalità al centro di tante speculazioni e molto attesa dalla community. Ricordiamo che la Stagione 2 di COD Modern Warfare inizierà ufficialmente nella giornata di domani.