COD Warzone: Ninja ha da ridire su una meccanica del battle royale

Ci sono voluti diversi mesi prima che Activision annunciasse ufficialmente COD Warzone, quella che è a tutti gli effetti la nuova modalità battle royale della saga di Call of Duty. Nonostante il titolo free to play non sia così differente rispetto ai suoi fratelli di genere, questa nuova esperienza getta nel calderone diverse aggiunte che rendono di fatto Warzone unico. Una di queste meccaniche permette ai giocatori di personalizzare i propri loadout durante la partita.

Non a tutti va a genio questa feature, ed in particolare il noto streamer Ninja ha recentemente criticato questa meccanica. Nel dettaglio Ninja ha affermato che dare la possibilità a tutti i giocatori di ottenere un cecchino con mirino termico porta a delle partite che hanno da offrire ben poca varietà. Lo streamer continua dichiarando che trova noioso essere eliminato da così tanti cecchini all’interno di COD Warzone e sente che questo non sia solamente un suo pensiero, ma anche molti altri giocatori la pensano come lui.

Unpopular opinion. Custom load outs in war zone = everyone has a thermal sniper and there is so much less variety. Annoying getting sniped by 30 people and being thirsted from 400M away cuz some player has an HDR thermal 16x scope and kills me knocked.

