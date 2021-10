Codemasters al lavoro sul gioco più ambizioso degli ultimi decenni

È passato qualche mese da quando Codemasters, storica casa di sviluppo dedita ai videogiochi di corsa, è passata sotto l’ala protettrice del colosso videoludico Electronic Arts. In questo lasso di tempo sono usciti sul mercato DiRT 5 e F1 2021 con buoni risultati, mentre per il 2022 è atteso GRID Legends; nel frattempo, il team Codemasters Cheshire che ha lavorato proprio a DiRT5 ha appena affermato di essere al lavoro su un progetto molto ambizioso.

A diffondere le voci è stata la testata Exputer, dopo essere incappata in un annuncio di lavoro di Codemasters che non lascia spazio a dubbi: secondo quanto riporta l’inserzione, lo studio starebbe lavorando a “il gioco più grande e ambizioso che Codemasters abbia mai creato negli ultimi decenni“. Non ci sono molti dettagli a riguardo, ovviamente, ma dato lo storico delle produzioni della casa di sviluppo siamo pronti a scommettere che si tratti di un nuovo gioco di corse.

Dati i tempi di sviluppo mastodontici dei titoli Tripla A, sicuramente sentiremo parlare di questo ambizioso progetto molto più in là nel tempo, visto che al momento gli sforzi di Codemasters sono perlopiù concentrati sulle uscite imminenti come appunto GRID Legends. Secondo GamingBolt, comunque, potrebbe trattarsi di un nuovo episodio di DiRT Rally perché in una loro passata intervista a Mike Moreton, lead designer di DiRT 5, parlò della volontà dello studio di distinguere i giochi di DiRT da quelli di DiRT Rally.

Da quando Codemasters si è unita a EA, l’azienda madre ha sempre affermato di voler concedere allo studio di sviluppo di mantenere la sua libertà creativa. Sperando che questa promessa venga mantenuta nel tempo, siamo curiosi di conoscere quale sarà davvero l’ambizioso titolo a cui stanno lavorando gli sviluppatori. Nel frattempo, l’ultimo gioco di corse uscito sul mercato è Hot Wheels Unleashed degli studi italiani di Milestone: leggete la nostra recensione prima di provarlo.