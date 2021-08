Come avere Xbox Series S a 24,99 Euro al mese

Qualche ora fa Microsoft ha annunciato che il tanto richiesto programma Xbox All Access è stato reso disponibile anche in Italia a partire da oggi. Si tratta senza dubbio del modo più facile e conveniente per permettere ai giocatori di entrare nell’universo Xbox e ottenere una console di nuova generazione targata Microsoft a scelta più un abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate. Una proposta molto allettante che a partire da oggi è stata resa disponibile anche per i videogiocatori italiani.

Xbox All Access | Cos’è e come funziona

Xbox All Access è un programma che permette di acquistare a rate di 24 mesi una console Xbox di nuova generazione, quindi Xbox Series X o Xbox Series S. Il tutto viene effettuato tramite la catena di negozi GameStop e per il momento è il metodo modo più facile per entrare nel mondo Xbox. Oltre alla piattaforma da gaming scelta è incluso anche un abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate da 24 mesi, grazie al quale potrete attingere ad una folta libreria che conta più di 100 giochi e che viene aggiornata costantemente con le nuove uscite. In più troverete anche le esclusive first party Xbox come Forza Horizon 5, Starfield e Halo Infinite direttamente al lancio.

Per usufruire del programma Xbox All Access è molto semplice e vi basterà eseguire pochi passaggi.

Scegliere una delle due console disponibili tra Xbox Series X e Xbox Series S Registrarsi al finanziamento Younited Credit Ritirare la console in un punto vendita GameStop a scelta (ove possibile) o attendere che venga spedita direttamente a casa

Cos’è incluso nel programma Xbox All Access Xbox Series S?

Nel momento un cui andrete a sceglierete una console Xbox Series S, sappiate che non vi ritroverete solamente la console Xbox più piccola di sempre, ma nel programma Xbox All Access è incluso anche un abbonamento al servizio Xbox Game Pass della durata di 24 mesi e la possibilità di giocare online a qualsiasi gioco senza ulteriori costi aggiuntivi. Oltre a questo, potrete accedere anche ad un secondo servizio, ovvero EA Play, il quale vi permetterà di avere ancora più giochi a cui giocare senza spendere nulla in più.

Infine c’è anche la possibilità di usufruire del più recente servizio Xbox Game Streaming, che permette di giocare a molteplici titoli Xbox (e non solo) sul vostro smartphone o su un tablet Android, tutto direttamente dal cloud tramite l’app Xbox Game Pass.

Xbox All Access Xbox Series S | I prezzi

Giungiamo infine all’informazione forse più interessante di questo programma. Con Xbox All Access potrete fare vostra una Xbox Series S pagandola 24,99€ al mese senza costi inziali e con delle rate della durata di 24 mesi. A questo prezzo sono inclusi tutti i servizi già citati in precedenza, usufruibili fin da subito dal momento in cui riceverete la console.