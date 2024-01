Come giocare a Palworld su Steam Deck, le impostazioni consigliate

Palworld, il tanto discusso gioco "simile a Pokémon ma con armi" è giocabile anche sulla Steam Deck di Valve, garantendo un'esperienza in completa mobilità (o quasi). Tuttavia, ci sono delle piccole criticità.

Tom's Hardware

Valve classifica Palworld come "giocabile" su Steam Deck, ma avverte che ci potrebbero essere delle cose da sistemare. Giocando su questo dispositivo portatile, si è scoperto che la traduzione da una piattaforma più grande a uno schermo più piccolo può risultare piuttosto strana. I controlli del gamepad di Steam Deck, in particolare, mostrano qualche incertezza, con alcune pressioni dei pulsanti che sembrano non registrarsi in modo coerente.

Valve avverte, inoltre, che Palworld su Steam Deck potrebbe necessitare di ulteriori ottimizzazioni, è evidente che il team di sviluppo sta lavorando per migliorare l'esperienza. Con le giuste impostazioni grafiche, Palworld può offrire un framerate stabile di 30 fps, rendendolo una scelta accettabile per i possessori di Steam Deck. Di seguito, alcune impostazioni consigliate da Polygon:

VSync — off

Motion Blur — off

Max FPS — 30

Anti-aliasing — TSR (or TAA)

Distanza Visiva — basso

Erba — medio

Ombre — medio

Qualità Effetti — medio

Qualità Texture — medio

Mentre il gioco necessita di ulteriori perfezionamenti per essere pienamente ottimizzato su questa piattaforma, offre comunque l'opportunità vivere l'esperienza di Palworld in mobilità. Resta da vedere come il team di sviluppo affronterà eventuali ottimizzazioni per la trasposizione su dispositivi più compatti (Swith?), ma per ora, i fan di Palworld possono godersi il gioco su Steam Deck, anche se con qualche piccolo intoppo.