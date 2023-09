Uno dei motivi per cui le esperienze console vengono considerate migliori rispetto a quelle PC è per la non necessità di manutenzione informatica del proprio sistema. Su console una volta bastava togliere il disco e chi si è visto si è visto, su PC bisognava portare avanti processi di disinstallazione, pulizie dei file di sistema, rimozione delle cache e così via.

A oggi i processi si sono avvicinati in maniera abbastanza comoda: Steam/Epic Games/GOG e chi per loro hanno standardizzato i processi di installazione e disinstallazione, mentre le console data la loro architettura si sono avvicinate sempre di più ai computer in termini di versatilità e multimedialità.

Steam Deck, nel suo animo di piccolo pc portatile da gaming a forma di console, potrebbe aver bisogno ogni tanto di una bella ripulita, di quelle che migliorano le prestazioni. A venire incontro alle necessità dei giocatori, in questo caso, troviamo uno strumento come Storage Cleaner, un plugin di Decky Loader (di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo). Scopriamo insieme come pulire Steam Deck con Storage Cleaner allora!

Come pulire Steam Deck con Storage Cleaner: come funziona?

Storage Cleaner è un plugin molto diretto in termini di caratteristiche.

Una volta avviato esso inizia a funzionare eseguendo una scansione della memoria di sistema analizzando due tipologie di informazioni dati riguardanti gli shader e dati riguardanti la compatibilità. Una volta fatto ciò il sistema identifica i dati appartenenti ai videogiochi di Steam e quelli invece ai videogiochi non di steam.

A questo punto all’utente vengono offerte due possibilità:

selezionare manualmente i titoli di cui eliminare cache/dati

eliminare tutte le istanze di cache dati o dati di compatibilità

Il risultato finale è quello di uno spazio di archiviazione più pulito, per una Steam Deck più reattiva,

Come installare Storage Cleaner su Steam Deck

Anche il processo di installazione per poter utilizzare in maniera effettiva Storage Cleaner su Steam Deck è estremamente semplice da portare a termine.

L’unico requisito da soddisfare è avere già presente sul sistema Decky Loader; se questo è aggiornato all’ultima versione allora non resta che cercare nello store interno “storage cleaner” per poi eseguire l’installazione guidata.

Dalle impostazioni di Decky Loader sarà quindi possibile attivare le funzionalità del plugin, scegliendo tra le due modalità di cui sopra.Maggiori informazioni su questo plugin ed il suo funzionamento si possono trovare sulla pagina github del progetto.