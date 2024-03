DOPPIO SCONTO su questa custodia per Nintendo Switch! Solo 12€!

Tra le Offerte di Primavera di Amazon abbiamo scovato una praticissima Custodia per Nintendo Switch, attualmente proposta al prezzo speciale di 12,66€, grazie a un doppio sconto: oltre a una riduzione del 5% del prezzo di 15,43€, c'è un coupon per uno sconto aggiuntivo di 2€, che vi permette di risparmiare ancora di più su un accessorio completo ed essenziale per tutti i possessori di Switch. Questa custodia vi permette non solo di proteggere la console, ma anche di riporre Joycon e alimentatore in slot dedicati, portare con voi altri accessori come auricolari e cavi e fino a 20 cartucce di gioco, sfruttando gli alloggiamenti appositi. È realizzata con materiali di qualità ed è rigida, quindi capace di resistere agli urti e ideale per portare la vostra Switch con voi anche quando siente in viaggio.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 2€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 31 marzo, salvo esaurimento.

Custodia per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarla?

Una buona custodia per Nintendo Switch è essenziale se si vuole portare sempre con sé la console, anche durante i viaggi. Questa custodia vi permette di portare con voi non solo la console, ma anche tanti giochi e accessori, inoltre offrendo anche uno spazio per l'alimentatore e due Joycon aggiuntivi, vi permette di trasportare tutto insieme in maniera pratica e comoda, senza privarvi della possibilità di giocare per tante ore o con gli amici. La struttura in nylon e la protezione multistrato assicurano tutta la protezione necessaria, mentre la maniglia consente di trasportarla con facilità.

Il design intelligente fa sì che tutto sia sempre in ordine e al proprio posto, senza il rischio di ritrovarsi con brutte sorprese, come un Joycon danneggiato o lo schermo della console rovinato.

Disponibile a soli 12,66€ grazie a un doppio sconto, questa custodia per Nintendo Switch è davvero perfetta per chi è alla ricerca di un accessorio che permetta di trasportare console e accessori in sicurezza. Fate in fretta però: l'offerta è a tempo e terminerà tra poche ore!

