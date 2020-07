Migliori console della storia: la top 25 di The Guardian

In un anno di certo non semplice a livello globale, causa pandemia dovuta ad un virus che ha letteralmente messo in ginocchio il mondo intero, i videogiochi hanno dato una grossa mano durante il lockdown obbligatorio dovuto al Coronavirus. Abbiamo potuto apprezzare di più le nostre amate console o addirittura abbiamo avuto tempo per avvicinarci al retro gaming. Insomma, anche il videogiocare ci ha aiutato in questi periodi difficili facendoci staccare momentaneamente dai problemi reali divertendoci da soli o in compagnia. la parola che accomuna la parola “tecnologia” è sicuramente “evoluzione“; abbiamo notato quanto le console si siano evolute nel giro di pochissimo tempo, arrivando ad una qualità inimmaginabile diverso tempo fa. È per questo che per i più giovani o anche per chi vuole solo informarsi, alcuni volta navigando sul web si vuole scoprire la storia delle console notando che ne sono state rilasciate un numero enorme, alcune sono riuscite a farsi sentire altre invece sono passate nel dimenticatoio.

In queste ore la celebre testata The Guardian con l’arrivo imminente della next gen ha voluto stilare una classifica davvero interessante, proponendo le 25 migliori console uscite negli anni dagli albori fino ad oggi. Ovviamente la classifica è strettamente soggettiva, quindi potrete essere d’accordo oppure no, saremo curiosi di scoprire sotto nei commenti la vostra top delle migliori console, aggiungendo magari qualche aneddoto interessante. Bene, vediamo qui di seguito la classifica postata dalla testata inglese.

25. 3DO (1993)

24. ATARI Jaguar (1993)

23. SEGA Master System (1985)

22. Intellivision (1979)

21. PC Engine (1987)

20. SEGA Saturn (1994)

19. Colecovision (1982)

18. Magnavox Odyssey (1972)

17. SNK Neo Geo (1990)

16. ATARI VCS/2600 (1977)

15. Nintendo Gamecube (2001)

14. PlayStation 3 (2006)

13. Nintendo 64 (1996)

12. Xbox One (2013)

11. Xbox Original (2001)

10. Nintendo Wii (2006)

9. SEGA Dreamcast (1998)

8. Nintendo Switch (2017)

7. PS1 (1994)

6. Nintendo NES (1983)

5. PlayStation 4 (2013)

4. SEGA Mega Drive(1988)

3. Xbox 360 (2005)

2. PlayStation 2 (2000)

1. Super Nintendo (1990)

In questa lunga classifica quindi la medaglia d’oro se l’aggiudica il Super Nintendo, console obiettivamente immortale. Due gradini più sotto troviamo Xbox 360, mentre al secondo posto la seconda PlayStation. Da come possiamo vedere da questa top, il GameBoy e qualsiasi altra console portatile è assente, presumibilmente voluta dal The Guardian stesso, il quale avrà tenuto conto solo di quelle casalinghe.

Cosa ne pensate di questa classifica? Siete d'accordo con questa classifica?