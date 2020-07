Xbox Series X: console e xCloud al centro della next gen Microsoft

Mentre ci avviciniamo sempre più a grandi passi alla prossima generazione di console, ci sono ancora diverse informazioni cruciali su Xbox Series X e PlayStation 5 a mancare all’appello. Durante una recente intervista con la redazione di Gameindustry, Phil Spencer è tornato a discutere della chiusura di Mixer ma soprattutto di quella che sarà la strategia di Microsoft per la prossima generazione videoludica.

Come raccontato dal capo della divisione Xbox, la console non sarà l’unico punto focale della strategia di Micorosft per la next gen, anche il servizio di cloud gaming Project xCloud sarà fondamentale per il futuro della compagnia. Come detto da Spencer: “dobbiamo farci trovare ovunque i giocatori vogliano giocare. Project xCloud ci permetterà di fare ciò, permettendo ai giocatori di giocare ovunque vogliano ad un titolo Xbox”.

Secondo Phil Spencer, per quanto riguarda la next gen Microsoft vorrà farsi trovare presente sia sul mercato console con Xbox Series X, ma non solo. “le console hanno ormai un mercato di notevole importanza, ma in molte aree geografiche le console non vengono ritenute come l’opzione ideale e dominante per gli appassionati. Attraverso tecnologie come il cloud gaming e Project xCloud, saremo in grado di proporre i nostri giochi anche al di fuori dell’ecosistema console.”

L’idea che sta alla base di questa strategia di Microsoft in realtà l’abbiamo già potuta intravedere durante la generazione attuale dove, trasportando anche i giochi sul mercato PC la compagnia ha deciso di ingrandire sempre di più la portata dei propri giochi. Cosa ne pensate della strategia di Microsoft discussa da Phil Spencer durante la sua ultima intervista? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.