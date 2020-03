Control: ecco cosa troveremo nell’aggiornamento gratuito di marzo

Control, il videogioco third-person shooter sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato nell’agosto del 2019, sta per ricevere un nuovo aggiornamento gratuito nel mese di marzo. Il titolo nella sua version per PC riceverà per prima cosa il supporto a Nvidia DLSS 2.0, funzione utilizzabile per i possessori di una scheda RTX. Per tutti gli altri giocatori invece Control sta per ampliare la sua storia con il DLC The Foundation, aggiornamento ricco di nuovi contenuti.

Nel video pubblicato dalla pagina ufficiale Twitter di Control vengono mostrati alcuni dei miglioramenti che saranno apportati al gioco a partire dal 26 Marzo. Le nuove funzionalità che verranno implementate in Control, mostrate nel video, riguardano l’abilità Shield Rush, che appare a prima vista come una versione più completa e aggressiva del precedente potere Shield, il quale permetteva di utilizzare lo scudo solo come difesa per proteggersi. Ora sarà invece possibile avere più controllo sui propri nemici in quanto l’abilità permetterà di “sbatterli” in giro per la mappa, aggiungendo quindi una certa dose di divertimento all’azione, grazie alla sensazione di potere che si crea schiacciando il proprio avversario contro il muro.

Our next FREE update brings all-new features and quality of life improvements to Control. Take a look at what you can expect in the March update and stay tuned for more info. Launching on PlayStation 4, Xbox One and Epic Games Store on March 26, 2020.#ControlRemedy #505Games pic.twitter.com/FwUppoVI8y — Control (@ControlRemedy) March 23, 2020

Le migliorie all’interno del gioco non si fermano però qui: Control sta infatti per ricevere anche una migliore leggibilità della mappa che promette di essere un grande vantaggio per i videogiocatori, cosa che non si può dire della mappa che è attualmente a disposizione. Ma il cambiamento, che più stravolgerà le dinamiche di gioco, sarà la possibilità di riallocazione dei punti abilità di Jesse acquisiti nel corso dell’avventura.

Ricordiamo infine che l’uscita dell’update di Control dovrebbe essere contemporanea per PlayStation 4, Xbox One e PC all’interno dell’ Epic Games Store il prossimo 26 marzo 2020. E voi cosa ne pensate di questo imminente aggiornamento, con una mappa migliorata, la nuova gestione delle abilità di Jesse ed il resto delle modifiche apportate? Fatecelo sapere nei vostri commenti.