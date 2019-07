Control è ufficialmente entrato nella fase Gold

Mikael Kasurinen sviluppatore di Remedy Entertainment, annuncia tramite un tweet che il loro ultimo lavoro Control, è ufficialmente entrato in fase Gold, che testimonia la fine della fase di sviluppo. Sul tweet, Kasurinen mostra con orgoglio il disco blu-ray contente l’ambizioso action con la fatidica scritta “Gold”.

It is done. New IP, new tech, new game structure, new direction, three platforms. And three years. What an achievement from the best dev team on the planet! @ControlRemedy pic.twitter.com/laFc0ocNvQ

