Control: due nuovi video in italiano

È stato rilasciato un nuovo video di Control in Italiano, che ci offre un veloce preambolo narrativo sugli eventi che daranno il via alla storia.

Torniamo ancora una volta a parlare di Control, l’ultima fatica di Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break). Le notizie rilasciate, si stanno facendo con l’avvicinarsi dell’uscita sempre maggiori. Passiamo difatti dall’annuncio del Game Director di Control, Mikael Kasurinen, il quale afferma che il nuovo gioco Remedy non avrà il doppiaggio in italiano e, il supporto nella nostra lingua riguarderà dunque solamente i sottotitoli.

Per poi passare alle informazioni rilasciate da Thomas Puha, Communications Director dello studio finlandese, che afferma di non aver incluso nel gioco il New Game Plus e che la Photo Mode, verrà implementata successivamente all’uscita del gioco. Per poi passare ai requisiti minimi e consigliati per giocare all’opera, non troppo pesanti come si pensava, ma neanche alla portata di tutti. Nella giornata di oggi sono stati rilasciati invece due nuovi video, che ci offrono un veloce preambolo narrativo sugli eventi che daranno il via alla storia con protagonista Jesse Faden.

Nel secondo video, faremo la conoscenza del Sibilo. Il video di Remedy, è dedicato infatti alle creature dell’Hiss ed al loro bizzarro comportamento e la capacità unica di manipolare il tessuto spazio-tempo per aprirsi un varco dimensionale e piegare la gravità al loro volere. Per avere la meglio su queste entità, la nostra protagonista dovrà egli stessa entrare in contatto con l’Hiss ed acquisirne i poteri necessari a garantirgli l’accesso ad armi e abilità sempre più avanzate.

In Control vestiremo i panni di Jesse Faden, a capo di un’agenzia segreta di New York che è stata invasa da una pericolosa minaccia ultraterrena. Nel corso dell’avventura bisognerà cercare risposte su quanto sia accaduto all’interno della struttura, servendosi di una combinazione di abilità soprannaturali ed armamenti modificabili.

Ricordiamo che Control sarà disponibile a partire dal 27 agosto nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.