Control: in diretta Twitch il gioco su PC con RTX attivo e configurazione ultra

Control è quasi disponibile: vediamo in diretta Twitch sul canale di Tom's Hardware in versione PC, con RTX attivo e configurazione ultra.

Fra pochi giorni sarà finalmente disponibile Control, il nuovo gioco di Remedy Entertainment, famoso team di sviluppo che ha dato i natali a opere come Max Payne, Alan Wake e Quantum Break. Noi di Game Division vi abbiamo già proposto la nostra recensione, che potete leggere a questo indirizzo. Il responso è stato più che positivo.

“Control è un’opera dall’altissimo valore artistico che riporta in vita il genere dei metroidvania in 3D , lo fa in grande spolvero, con coraggio, puntando su un tema non semplice da trattare e raccontare, per questo motivo la nuova proprietà intellettuale di Remedy e 505 Games va sicuramente elogiata e incoraggiata a proseguire. Il viaggio di Jesse Faden è appena cominciato e noi non vediamo l’ora di vedere dove tutto questo la porterà.”

Ora, però, è il momento di vedere in azione il gioco con i nostri stessi occhi. Fra circa quindici minuti, ovvero alle 15.00, sul nostro canale Twitch, vi mostreremo Control in versione PC con RTX attivo e configurazione ultra. Si tratta di un’ottima occasione per scoprire quanto l’opera darà filo da torcere alle vostre prestanti macchine da gioco.

Diteci, cosa ne pensate del gioco di Remedy? Avete già deciso dove giocarlo, oppure dovete ancora scegliere tra la versione PC e quella console?