Control su PS1, ecco il meraviglioso demake ufficiale di Remedy

Sempre più spesso ci chiediamo: come sarebbe tale gioco se solo fosse uscito in passato e su una console di un’altra generazione videoludica? Fortunatamente sempre più di frequente troviamo la risposta a questa domanda grazie ai demake. Giusto di recente abbiamo visto come sarebbe apparso Bloodborne se fosse uscito sulla prima iconica PlayStation, mentre oggi è addirittura Remedy stessa a fornirci una visione vintage del proprio recente Control.

Versioni aggiornate alla next-gen: nelle ultime settimane Control ha fatto molto discutere.

Scherzando con i propri appassionati con qualche annuncio falso per il primo aprile, lo studio di sviluppo finlandese ha proposto una breve clip di gioco di una versione di Control uscita direttamente dal 1996. A differenza di molti demake sviluppati in modo amatoriale, a questa particolarissima edizione ci ha lavorato direttamente il gameplay designer di Remedy Tommi Saalasti, rendendo questo progetto a tutti gli effetti ufficiale.

Bastano pochi secondo per fare un tuffo nel passato e riassaporare una veste grafica in pieno stile prima PlayStation. Come al solito questi progetti si portano dietro tutta una nostalgia di un periodo videoludico rimasto nel cuore di tantissimi appassionati. È affascinate anche vedere come appare il Federal Bureal of Control con uno stile visivo decisamente molto più poligonale rispetto al gioco originale uscito ben quattro generazioni dopo la prima PlayStation.

Starting today, you can play @ControlRemedy on the first PlayStation system. Here's a short clip, courtesy of our principal gameplay designer, Tommi Saalasti, the driving force of this port. Hope you like it! 📺 https://t.co/OjG0cmDtSI pic.twitter.com/HVfVVcJN30 — Remedy Entertainment (@remedygames) April 1, 2021

Un’idea davvero fantastica quella avuta da Remedy nel mostrarci il proprio demake di Control. Nel frattempo, però, su internet stanno cominciando a circolare diverse voci di corridoio sul prossimo progetto del team finlandese. Stando ad un recente rumor, infatti, dopo Control potrebbe arrivare finalmente il momento del tanto atteso e richiesto Alan Wake 2. Cosa ne pensate di questo demake proposto da Remedy come annuncio fake del primo aprile? Rigiochereste tutto il titolo Remedy Entertainment come se fosse uscito nel lontano 1996?